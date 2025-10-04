Видео
Почти 20 миллионов — в Одессе медучреждение сделают безбарьерным

Почти 20 миллионов — в Одессе медучреждение сделают безбарьерным

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:10
Областная больница в Одессе станет доступной для людей с инвалидностью
Медработница с креслом колесным. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской областной клинической больнице создают безбарьерное пространство для людей с инвалидностью. Работы выполняются в рамках проекта "Движение без барьеров" и предусматривают благоустройство территории, установку специальных элементов и обустройство укрытия. Стоимость работ превышает 17 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что планируют сделать

Департамент капитального строительства Одесской областной администрации объявил тендер на обустройство территории областной клинической больницы на улице Академика Заболотного. Общая стоимость работ составляет 17,5 миллиона гривен. Аукцион назначен на 17 октября, однако строительство стартовало еще в сентябре. Сейчас выполняются работы по благоустройству: переносят временные сооружения, благоустраивают прилегающую территорию и реконструируют входные группы.

В рамках проекта подрядчик должен установить тактильную плитку для ориентирования людей с нарушением зрения, а также возвести новое металлическое ограждение. На территории больницы появятся современные спортивные и игровые зоны: площадка "Бабочка", детские качели, скамейки, урны, велопарковка, тренажеры и уличные спортивные элементы.

Кроме того, планируется ремонт укрытия: его очистят, оштукатурят и покрасят, чтобы сделать пригодным для пребывания людей в случае опасности. Завершить все работы должны до конца этого года.

Напомним, мы писали, что в Одессе депутаты провалили голосование за создание молодежного хаба. Также мы писали, что в Одесской области чиновница зарабатывала на ремонте детского сада.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
