Одесса: проваленное голосование за молодежный хаб на Успенской

В Одессе снова провалилось голосование за создание молодежного центра на Успенской. За проект, который оценили в 40 миллионов гривен, отдали голоса лишь 29 депутатов. Это еще меньше, чем во время предыдущей сессии.

Молодежный хаб

На сессии городского совета рассматривали вопрос о старте капитального ремонта здания на Успенской, 83/85, под будущий "молодежный хаб". Директор департамента внутренней политики Александр Жильцов заявил, что уже готова проектно-сметная документация. Кроме того, есть грантовые средства — около 3 миллионов гривен на счетах учреждения и поддержка ПРООН на сумму примерно 140 тысяч долларов. Но для этого нужно софинансирование из городского бюджета.

"Этот хаб поможет предоставлять помещения для различных общественных организаций. Это место которое сможет их объединить. Это безбарьерное пространство, которое позволит всем категориям граждан посещать этот хаб и проводить свои мероприятия", — отметил Жильцов.

Часть депутатов выступила против. По словам Натальи Жуковой, во время войны у города есть другие приоритеты: он ежедневно ликвидирует последствия обстрелов, а десятки уже существующих молодежных заведений нуждаются в ремонте и поддержке.

"Безусловно создание хаба важен стратегический шаг. Но в военное время мы должны четко расставлять приоритеты. Мне известно, что есть грант ПРОООН в размере 140 тысяч долларов, но давайте сравним. Грант — это несколько миллионов гривен, а ремонт — гораздо больше, и эти средства должны обеспечить бюджет общества. Смета в 37 миллионов может легко превратиться в 45 или 50", — отметила Жукова.

Кроме того, она выразила замечание по процедуре. Тендеры на ремонт здания были проведены еще весной, а соглашения уже подписаны. В то же время, разрешение совета просили фактически задним числом.

"У меня есть серьезные вопросы к процедуре. Тендер на ремонт состоялся еще в апреле, победитель определен, договоры заключены, а сегодня нам предлагают задним числом дать согласие на это. Фигурировал ли победивший подрядчик в деле послужной подделки несколько лет назад? Готовы ли мы закрывать глаза на это?" — добавила она.

Также народные избранники требовали объяснений, сколько будет стоить содержание центра, какие помещения освободятся в коммунальном фонде и будет ли это выгодно бюджету. Однако четкого ответа не получили. Несмотря на аргументы в пользу хаба, которые озвучил Жильцов и мэр, решение снова не приняли. Проект отправили на доработку.

