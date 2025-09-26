Одеса: провалене голосування за молодіжний хаб на Успенській

Депутати під час сесії міськрали. Фото: Одеська міська рада

В Одесі знову провалилося голосування за створення молодіжного центру на Успенській. За проєкт, який оцінили у 40 мільйонів гривень, віддали голоси лише 29 депутатів. Це ще менше, ніж під час попередньої сесії.

Про це Новини.LIVE дізналися із сесії Одеської міської ради.

Молодіжний хаб

На сесії міської ради розглядали питання про старт капітального ремонту будівлі на Успенській, 83/85, під майбутній "молодіжний хаб". Директор департаменту внутрішньої політики Олександр Жильцов заявив, що вже готова проєктно-кошторисна документація. Крім того, є грантові кошти — близько 3 мільйонів гривень на рахунках установи та підтримка ПРООН на суму приблизно 140 тисяч доларів. Але для цього потрібно співфінансування з міського бюджету.

"Цей хаб допоможе надавати приміщення для різних громадських організацій. Це місце яке зможе їх об'єднати. Це безбар’єрний простір, який дозволить усім категоріям громадян відвідувати цей хаб і проводити свої заходи", — зауважив Жильцов.

Частина депутатів виступила проти. За словами Наталі Жукової, у час війни місто має інші пріоритети: воно щодня ліквідовує наслідки обстрілів, а десятки вже існуючих молодіжних закладів потребують ремонту та підтримки.

"Безумовно створення хабу важливий стратегічний крок. Але у воєнний час ми повинні чітко розставляти пріоритети. Мені відомо, що є грант ПРОООН у розмірі 140 тисяч доларів, але давайте порівняємо. Грант — це кілька мільйонів гривень, а ремонт — набагато більше, і ці кошти має забезпечити бюджет громади. До того ж, усі ми знаємо, що у старих будівлях завжди з'являються додаткові роботи, і кошторис у 37 мільйонів може легко перетворитися на 45 чи 50", — зауважила Жукова.

Крім того, вона висловила зауваження до процедури. Тендери на ремонт будівлі провели ще навесні, а угоди вже підписані. Водночас дозвіл ради просили фактично заднім числом.

"В мене є серйозні питання до процедури. Тендер на ремонт відбувся ще у квітні, переможця визначений, договори укладені, а сьогодні нам пропонують задним числом дати згоду на це. Чи є підрядник, який переміг, фігурував у справі послужбової підроблення кілька років тому? Чи ми готові закривати очі на це?", — додала вона.

Також народні обранці вимагали пояснень про те, скільки коштуватиме утримання центру, які приміщення звільняться у комунальному фонді та чи буде це вигідно бюджету. Однак чіткої відповіді не отримали. Попри аргументи на користь хабу, які озвучив Жильцов та мер, рішення знову не ухвалили. Проєкт відправили на доопрацювання.

