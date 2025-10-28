Видео
Видео

На восстановление почвы после потопа в Одессе потратят миллионы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 18:20
обновлено: 18:07
Тендер в Одессе: восстановление грунта после стихии
Последствия непогоды в Одессе. Фото: Геннадий Труханов.

В Одессе объявили тендер на ликвидацию последствий стихии, которая повредила территории жилых домов. На восстановление грунта в разных районах города выделили более 4 миллионов гривен. Заказчиком стало управление инженерной защиты территории и развития побережья Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Условия тендера

Управление инженерной защиты территории и развития побережья Одессы объявило тендер на восстановление территорий, поврежденных стихией. Работы предусматривают восстановление грунта под и вокруг жилых домов в разных районах города.

Согласно документации, восстанавливать будут следующие адреса:

  • улица Гранитная, 84-86;
  • улица Радиальная, 32;
  • улица Дача Ковалевского, 36;
  • переулок Сергея Уточкина, 5;
  • улица Спутниковая, 11.

Техническое задание предусматривает расчистку и вывоз грунта, укладку полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, цементацию и тампонаж грунтов, а также установку временных рам. На это выделили 4 100 000 гривен. Все работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года, чтобы обеспечить безопасные условия для жителей.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области построят первую плавучую электростанцию. Также мы писали, что в Одессе на месте разрушенного детсада построят новый.

Одесса тендер непогода ProZorro Одесская область
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
