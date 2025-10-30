Видео
На содержание пляжей зимой в Одессе потратят миллион — детали

Дата публикации 30 октября 2025 18:33
обновлено: 17:33
Миллион гривен на ремонт пляжа для людей с инвалидностью в Одессе
Инклюзивный пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский городской совет заключил договор на межсезонное содержание пляжа для людей с инвалидностью. Работы оценены в более миллиона гривен и должны быть завершены до конца года. Пляж расположен между траверсами №6-Б и №7 на 11-й станции Большого Фонтана.

Соответствующий тендер опубликовали в системе электронных закупок Prozorro.

Условия тендера

Управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета подписало договор с компанией ООО "Подводные профессионалы". Она зарегистрирована в 2001 году, специализируется на гидротехнических и подводных работах. Сумма контракта составляет 1 056 736 гривен с НДС. Ремонт включает замену изношенных деревянных конструкций, сварку и покраску металлических элементов, укрепление несущих узлов и восстановление отдельных участков пляжной инфраструктуры.

Пляж расположен между траверсами №6-Б и №7 на 11-й станции Большого Фонтана. Работы должны быть завершены до конца 2025 года. Это нужно для того, чтобы пляж оставался доступным и безопасным для посетителей с инвалидностью в зимне-весенний период.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе потратят более 1,5 миллиона на опрос о морской траве. Также мы писали, что в Одессе на восстановление почвы после потопа в Одессе потратят миллионы.

Одесса тендер пляж деньги Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
