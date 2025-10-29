Модульные офисы для лесничих появятся в Николаевской и Одесской областях

На Одесчине появятся офисы у лесников — какова стоимость тендера
В нескольких общинах Николаевской и Одесской областей построят новые модульные офисы для лесничих. Проект должен улучшить условия труда и сделать работу лесной службы более эффективной. Строительство профинансирует предприятие "Леса Украины".
Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.
Модульные офисы
Филиал "Южный лесной офис" госпредприятия "Леса Украины" приобретет пять модульных зданий общей стоимостью почти 5,8 миллиона гривен. Четыре офиса возведут на Николаевщине — в Николаеве, Новопавловке, Доманевке и Веселиново. Еще один установят в Одесской области - в городе Раздельная.
Модульные офисы изготовят из устойчивых к влаге и гниению материалов, с полным утеплением, огнезащитой и гидроизоляцией. Помещения будут иметь мебель, освещение, электросеть и кондиционеры с режимами обогрева и охлаждения. Монтаж включает подготовку участка и установку фундамента на оцинкованных геошурупах. По словам разработчиков, новые офисы помогут сделать работу лесной службы более комфортной и современной.
