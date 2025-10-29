Видео
На Одесчине появятся офисы у лесников — какова стоимость тендера

Дата публикации 29 октября 2025 13:47
обновлено: 13:44
Модульные офисы для лесничих появятся в Николаевской и Одесской областях
Модульный офис, который хотят купить. Фото иллюстративное: Prozorro

В нескольких общинах Николаевской и Одесской областей построят новые модульные офисы для лесничих. Проект должен улучшить условия труда и сделать работу лесной службы более эффективной. Строительство профинансирует предприятие "Леса Украины".

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Модульные офисы

Филиал "Южный лесной офис" госпредприятия "Леса Украины" приобретет пять модульных зданий общей стоимостью почти 5,8 миллиона гривен. Четыре офиса возведут на Николаевщине — в Николаеве, Новопавловке, Доманевке и Веселиново. Еще один установят в Одесской области - в городе Раздельная.

Модульные офисы изготовят из устойчивых к влаге и гниению материалов, с полным утеплением, огнезащитой и гидроизоляцией. Помещения будут иметь мебель, освещение, электросеть и кондиционеры с режимами обогрева и охлаждения. Монтаж включает подготовку участка и установку фундамента на оцинкованных геошурупах. По словам разработчиков, новые офисы помогут сделать работу лесной службы более комфортной и современной.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе объявили тендер на 5 миллионов, чтобы восстановить почву после потопа. Также мы писали, что в Одессе построят новый детский сад на месте разрушенного обстрелом.

Автор:
Долженко Екатерина
