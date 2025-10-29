Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині з'являться офіси у лісничих — яка вартість тендеру

На Одещині з'являться офіси у лісничих — яка вартість тендеру

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 13:47
Оновлено: 13:44
Модульні офіси для лісничих з’являться на Миколаївщині та Одещині
Модульний офіс, який хочуть купити. Фото ілюстративне: Prozorro

У кількох громадах Миколаївської та Одеської областей зведуть нові модульні офіси для лісничих. Проєкт має покращити умови праці та зробити роботу лісової служби ефективнішою. Будівництво профінансує підприємство "Ліси України".

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Модульні офіси

Філія "Південний лісовий офіс" держпідприємства "Ліси України" придбає п’ять модульних будівель загальною вартістю майже 5,8 мільйона гривень. Чотири офіси зведуть на Миколаївщині — у Миколаєві, Новопавлівці, Доманівці та Веселиновому. Ще один встановлять в Одеській області — у місті Роздільна.

Модульні офіси виготовлять зі стійких до вологи та гниття матеріалів, з повним утепленням, вогнезахистом і гідроізоляцією. Приміщення матимуть меблі, освітлення, електромережу та кондиціонери з режимами обігріву й охолодження. Монтаж включає підготовку ділянки й установку фундаменту на оцинкованих геошурупах. За словами розробників, нові офіси допоможуть зробити роботу лісової служби комфортнішою та сучаснішою.

Нагадаємо,ми повідомляли, що в Одесі оголосили тендер на 5 мільйонів, щоб відновити ґрунт після потопу. Також ми писали, що в Одесі збудують новий дитячий садок на місці зруйнованого обстрілом.

Одеса тендер Одеська область Миколаївська область Новини Одеси лісництво
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
