Опрос о морских травах в Одессе за 1,5 млн грн

Морская трава. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе готовят большой экологический проект, который призван оценить состояние и перспективы морских экосистем. Исследование привлекает внимание из-за масштаба и затрат, но его результаты могут повлиять на природоохранную политику города и страны.

Соответствующий тендер опубликовали в системе электронных закупок Prozorro.

Условия тендера

Институт морской биологии НАН Украины объявил тендер через Prozorro на на "Опросное исследование о перспективах интеграции вопроса защиты морских трав в национальное законодательство Украины по оценке воздействия на окружающую среду и повышение осведомленности населения". Общая стоимость проекта составляет 1 528 000 гривен. В тендере основная стоимость будет оплачена за услуги по опросу общественного мнения, который должен быть проведен до 20 декабря 2025 года. Тендер был объявлен 25 октября 2025 года. Прием предложений от участников продлится до 2 ноября 2025 года.

Победитель тендера разработает методологию опроса, а вопросы будут составлены на основе анкеты заказчика после его определения. Цель проекта — изучить общественное мнение, оценить влияние на окружающую среду и повысить осведомленность населения по охране морских трав.

