Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі витратять 1,5 млн грн на опитування про трави — деталі

В Одесі витратять 1,5 млн грн на опитування про трави — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 13:10
Оновлено: 13:40
Опитування про морські трави в Одесі за 1,5 млн грн
Морська трава. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі готують великий екологічний проєкт, який покликаний оцінити стан та перспективи морських екосистем. Дослідження привертає увагу через масштаб і витрати, але його результати можуть вплинути на природоохоронну політику міста та країни.

Відповідний тендер опублікували в системі електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Умови тендеру

Інститут морської біології НАН України оголосив тендер через Prozorro на на "Опитувальне дослідження щодо перспектив інтеграції питання захисту морських трав у національне законодавство України з оцінки впливу на навколишнє середовище та підвищення обізнаності населення". Загальна вартість проєкту становить 1 528 000 гривень. У тендері основна вартість буде сплачена за послуги з опитування громадської думки, яке має бути проведене до 20 грудня 2025 року. Тендер було оголошено 25 жовтня 2025 року. Прийом пропозицій від учасників триватиме до 2 листопада 2025 року.

Переможець тендеру розробить методологію опитування, а питання будуть складені на основі анкети замовника після його визначення. Проєкт має на меті вивчити громадську думку, оцінити вплив на довкілля та підвищити обізнаність населення щодо охорони морських трав.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині придбають модульні офіси для лісничих. Також ми писали, що в Одесі оголосили тендер на відновлення ґрунту після потопу.

Одеса тендер ProZorro Одеська область опитування Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації