Опитування про морські трави в Одесі за 1,5 млн грн

В Одесі готують великий екологічний проєкт, який покликаний оцінити стан та перспективи морських екосистем. Дослідження привертає увагу через масштаб і витрати, але його результати можуть вплинути на природоохоронну політику міста та країни.

Відповідний тендер опублікували в системі електронних закупівель Prozorro.

Умови тендеру

Інститут морської біології НАН України оголосив тендер через Prozorro на на "Опитувальне дослідження щодо перспектив інтеграції питання захисту морських трав у національне законодавство України з оцінки впливу на навколишнє середовище та підвищення обізнаності населення". Загальна вартість проєкту становить 1 528 000 гривень. У тендері основна вартість буде сплачена за послуги з опитування громадської думки, яке має бути проведене до 20 грудня 2025 року. Тендер було оголошено 25 жовтня 2025 року. Прийом пропозицій від учасників триватиме до 2 листопада 2025 року.

Переможець тендеру розробить методологію опитування, а питання будуть складені на основі анкети замовника після його визначення. Проєкт має на меті вивчити громадську думку, оцінити вплив на довкілля та підвищити обізнаність населення щодо охорони морських трав.

