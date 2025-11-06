Водоснабжение для Суворовской и Болградской громад Одесской области

Строительство водопровода. Фото иллюстративное: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Суворовская и Болградская громады Одесской области получат централизованное водоснабжение. Государство выделило более 4,2 миллиарда гривен на строительство двух групповых водопроводов. Вода будет поступать из Дуная, а работы планируют завершить до сентября 2027 года. Новые системы обеспечат питьевой водой до 50 тысяч жителей.

Об этом стало известно из системы онлайн закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Строительство водопровода

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендеры на строительство Суворовского и Болградского групповых водопроводов. Ожидаемая стоимость первого проекта — 2,679 миллиарда гривен, второго — 1,578 миллиарда. Предложения будут принимать до 11-12 ноября. Источником воды станет Дунай. Оба проекта должны быть реализованы до 2 сентября 2027 года.

Проекты предусматривают модернизацию насосных станций, сооружение систем очистки, рыбозащитных установок и благоустройство территорий. Также после прокладки труб восстановят дороги. Новые водопроводы должны охватить десятки сел двух громад, где сейчас остро не хватает качественной питьевой воды. Благодаря строительству снизится нагрузка на колодцы и улучшатся санитарные условия.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выделят 1,5 млн на опрос о морской траве. Также мы писали, что на содержание одесских пляжей зимой потратят миллионы.