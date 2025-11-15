Відео
Мільйони на холод — суд в Одесі замовляє гігантський чиллер

Мільйони на холод — суд в Одесі замовляє гігантський чиллер

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:48
Оновлено: 13:22
Чилер для одеського суду за 5 млн грн — навіщо
Південно-західний апеляційний господарський суд міста Одеси. Фото: swag.court.gov.ua

Південно-західний апеляційний господарський суд вирішив охолоджуватись поповній і оголосив тендер на промисловий чиллер вартістю понад 5 мільйонів гривень. Потужність агрегату — як у невеликого холодильного заводу. Підрядник має встановити його вже до кінця року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Мільйони на холод — суд в Одесі замовляє гігантський чилер - фото 1
Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Суд в Одесі купує чиллер

Згідно з матеріалами тендера, напередодні зими суд хоче придбати промисловий охолоджувач потужністю 340 кВт. Ціна питання  5 184 000 гривень. Тендер у Prozorro оголосили 11 листопада, а пропозиції прийматимуть лише до 19-го. Переможець повинен доставити та змонтувати обладнання до 20 грудня 2025 року на проспекті Шевченка, 29. 

Які вимоги до чиллера

Замовлений чилер — це гігантський агрегат, що охолоджує воду або пропілен гліколь. Суд висуває вимоги, як до техніки для великого торгівельного центру: не менше п’яти компресорів, п’ять вентиляторів, антивібраційні опори, частотне регулювання, шум не більше 62 дБ на відстані 10 метрів та обов’язковий сертифікат EUROVENT.

Габарити системи вражають: майже 4 метри довжини, понад 2 метри висоти та вага до 2,3 тонни.

Країна-виробник агрегату в тендері прямо вказана: EU. Також рік виготовлення агрегату має бути не раніше 2025. Підрядник також має провести навчання персоналу та надати щонайменше 2 роки гарантії.

Нагадаємо, в Одесі готують новий порядок, який дозволить прибирати з вулиць покинуті автомобілі. Також ми писали, що в Одесі суттєво скоротили зарплатний фонд для працівників мерії — майже на 34 мільйони гривень.

Одеса суд тендер Одеська область холодильник Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
