Элитная квартира в одесской Аркадии с панорамным видом — цена

Дата публикации 3 ноября 2025 18:56
обновлено: 18:38
Продажа трехкомнатной квартиры у моря в Аркадии Одесса продажа трехкомнатной квартиры у моря
Одна из комнат квартиры. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу элитную трехкомнатную квартиру на первой линии у моря. Жилье расположено в самом сердце Аркадии — рядом с пляжем, Трассой здоровья и всей городской инфраструктурой. Квартира сочетает в себе панорамный вид, дизайнерский ремонт и современные удобства.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Читайте также:
@irinahrusch

Аркадия. Продажа 3-комнатной квартиры в первой линии от моря. Жить с видом на бесконечность моря. Эта квартира - не просто квадратные метры. Расположенная в элитном жилом комплексе в сердце Одессы, в нескольких шагах от моря, Аркадии и легендарной Трассы здоровья, она сочетает в себе идеальное расположение и непревзойденный комфорт. О планировке: - Три изолированные комнаты, наполненные светом; - Два санузла; - Просторная гардеробная для вашего уюта; - Дорогой дизайнерский ремонт с вниманием к каждой детали; - Новая мебель и бытовая техника премиум-класса; Что делает ее особенной: - Панорамные окна с видом на море из каждой комнаты; - Лучшая локация города с развитой инфраструктурой; - Безопасность и престиж - круглосуточная охрана, благоустроенная территория; - Цена, которая выгодно выделяется среди аналогов; Свяжитесь с нами, чтобы лично ощутить атмосферу этой квартиры! Ключи на руках🔑 +380979422044 Ирина #одесса #новостройодесса #квартирауморя #одессанедвижимость #риелтородесса

♬ Feel Melodic Techno Version - 苏里坦

Что предлагают

В Одессе, в престижном жилом комплексе в Аркадии продается просторная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море. Все комнаты изолированы и наполнены светом. В квартире два санузла, гардеробная, новая мебель и техника премиум-класса. Квартира отличается дорогим дизайнерским ремонтом, выполненным из качественных материалов. Из окон открывается непрерывный вид на море. В доме есть круглосуточная охрана и закрытая территория комплекса.

Дом расположен в в первой линии от пляжа и рядом с популярной Трассой здоровья. Рядом есть рестораны, магазины и зоны отдыха. Цена квартиры — 255 000 долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают двухэтажную квартиру с видом на море. Также мы писали о том, сколько стоит аренда квартиры премиум-класса в Одессе.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
