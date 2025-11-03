Відео
Головна Одеса Елітна квартира в одеській Аркадії з панорамним видом — ціна

Елітна квартира в одеській Аркадії з панорамним видом — ціна

Дата публікації: 3 листопада 2025 18:56
Оновлено: 18:38
Продаж трикімнатної квартири біля моря в Аркадії Одеса
Одна із кімнат квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж елітну трикімнатну квартиру на першій лінії біля моря. Житло розташоване в самому серці Аркадії — поруч із пляжем, Трасою здоров’я та всією міською інфраструктурою. Квартира поєднує в собі панорамний краєвид, дизайнерський ремонт і сучасні зручності.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Читайте також:
@irinahrusch

Аркадия. Продажа 3-комнатной квартиры в первой линии от моря. Жить с видом на бесконечность моря. Эта квартира — не просто квадратные метры. Расположенная в элитном жилом комплексе в сердце Одессы, в нескольких шагах от моря, Аркадии и легендарной Трассы здоровья, она сочетает в себе идеальное расположение и непревзойдённый комфорт. О планировке: • Три изолированные комнаты, наполненные светом; • Два санузла; • Просторная гардеробная для вашего уюта; • Дорогой дизайнерский ремонт с вниманием к каждой детали; • Новая мебель и бытовая техника премиум-класса; Что делает её особенной: • Панорамные окна с видом на море из каждой комнаты; • Лучшая локация города с развитой инфраструктурой; • Безопасность и престиж — круглосуточная охрана, благоустроенная территория; • Цена, которая выгодно выделяется среди аналогов; Свяжитесь с нами, чтобы лично ощутить атмосферу этой квартиры! Ключи на руках🔑 +380979422044 Ирина #одесса #новостройодесса #квартирауморя #одессанедвижимость #риелтородесса

♬ Feel Melodic Techno Version - 苏里坦

Що пропонують

В Одесі, у престижному житловому комплексі в Аркадії продається простора трикімнатна квартира з панорамним видом на море. Усі кімнати ізольовані та наповнені світлом. У помешканні два санвузли, гардеробна, нові меблі та техніка преміум-класу. Квартира вирізняється дорогим дизайнерським ремонтом, виконаним із якісних матеріалів. З вікон відкривається безперервний краєвид на море. У будинку є цілодобова охорона та закрита територія комплексу.

Будинок розташований у в першій лінії від пляжу та поруч з популярноїю Трасою здоров’я. Поруч є ресторани, магазини та зони відпочинку. Ціна квартири — 255 000 доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають двоповерхову квартиру з видом на море. Також ми писали про те, скільки коштує оренда квартири преміумкласу в Одесі.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
