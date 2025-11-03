Продаж трикімнатної квартири біля моря в Аркадії Одеса

Одна із кімнат квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж елітну трикімнатну квартиру на першій лінії біля моря. Житло розташоване в самому серці Аркадії — поруч із пляжем, Трасою здоров’я та всією міською інфраструктурою. Квартира поєднує в собі панорамний краєвид, дизайнерський ремонт і сучасні зручності.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі, у престижному житловому комплексі в Аркадії продається простора трикімнатна квартира з панорамним видом на море. Усі кімнати ізольовані та наповнені світлом. У помешканні два санвузли, гардеробна, нові меблі та техніка преміум-класу. Квартира вирізняється дорогим дизайнерським ремонтом, виконаним із якісних матеріалів. З вікон відкривається безперервний краєвид на море. У будинку є цілодобова охорона та закрита територія комплексу.

Будинок розташований у в першій лінії від пляжу та поруч з популярноїю Трасою здоров’я. Поруч є ресторани, магазини та зони відпочинку. Ціна квартири — 255 000 доларів США.

