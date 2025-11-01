Оренда трикімнатної квартири біля моря в Одесі

ЖК "Корфу" в якому здають квартиру. Фото: ЛУН

В Одесі здають трикімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом у житловому комплексі "Корфу" на 10-й Фонтані. Просторе житло з панорамним видом на море має сучасні зручності, охорону та підземний паркінг. Вартість оренди — 1 500 доларів на місяць.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

@maxim_rielt_ Сдается 3-комнатная квартира в ЖК «Корфу», 10-я Фонтана (Одесса) Просторная и светлая квартира с видом на море. Современный авторский ремонт, качественные материалы и продуманное зонирование пространства. Характеристики: • 19 этаж из 20 • Общая площадь — 100 м² • Кухня-студия и две отдельные спальни • Два санузла, гардеробная, тёплый пол Инфраструктура и удобства: • Подземный паркинг • Круглосуточная охрана и консьерж • Генератор, вода, отопление и интернет — всё работает бесперебойно • Дом с отличной шумоизоляцией и современными инженерными системами Локация: 10-я Фонтана — престижный и комфортный район рядом с морем, парком и всей необходимой инфраструктурой. Стоимость аренды: 1 500 $ в месяц Допускается проживание с маленькой собакой. ♬ GO VIRALIZER! - igor g

Що пропонують

В одному з районів Одеси — на 10-й станції Великого Фонтану, здають у оренду трикімнатну квартиру в ЖК "Корфу". Помешкання розташоване на 19-му поверсі 20-поверхового будинку та має площу 100 квадратних метрів. Житло світле й просторе, з панорамним видом на море.

У ній виконано авторський ремонт із використанням якісних матеріалів. Планування передбачає кухню-студію, дві окремі спальні, два санвузли, гардеробну та систему підігріву підлоги. У комплексі є підземний паркінг, цілодобова охорона й консьєрж. Завдяки генератору, стабільній подачі води, опаленню та інтернету мешканці забезпечені всім необхідним навіть під час відключень.

Будинок вирізняється сучасними інженерними системами та хорошою шумоізоляцією. Поруч — море, парк і розвинена інфраструктура. Вартість оренди квартири — 1 500 доларів США на місяць. Допускається проживання з маленькою собакою.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі продають квартиру у пам'ятці архітектури. Також ми повідомляли про те, скільки коштує житло в справжньому одеському дворику.