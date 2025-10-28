Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Квартира з сюрпризом на головній вулиці Одеси — на Дерибасівській

Квартира з сюрпризом на головній вулиці Одеси — на Дерибасівській

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:55
Оновлено: 16:42
Квартира з автономією на Дерибасівській — продають за $80 тисяч
Вулиця Дерибасівська в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на Дерибасівській, виставили на продаж незвичайну квартиру. Квартира облаштована так, щоб можна було жити під час блекаутів. У помешканні є піч, водяний бак, місце для дров і навіть можливість готувати їжу без електрики.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

На Дерибасівській в Одесі продають квартиру, яка може стати справжнім притулком у разі відключень світла чи води. Власники облаштували її повністю автономною — встановили піч для опалення й приготування їжі, ємність для води та бачок для туалету.

"Є танди‌рна установка — заливаєш воду, підігріваєш і користуєшся. Можна опалювати квартиру, готувати їжу, митися — усе автономно. Оце справжня альтернатива дизельним генераторам", — розповідає продавець у відеоогляді.

Квартира площею 95 квадратних метрів має чотири кімнати, високі, чотириметрові стелі, кілька комор і розташована безпосередньо на Дерибасівській. Однак в квартира повністю підлягає під ремонт, адже умови для проживання там мінімальні. Власники просять 80 тисяч доларів, але готові до торгу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що впливає на розмір податків при продажі нерухомості. Також ми писали, що в Одесі продають трикімнатну квартиру у центрі Одеси.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації