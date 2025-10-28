Квартира з автономією на Дерибасівській — продають за $80 тисяч

Вулиця Дерибасівська в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на Дерибасівській, виставили на продаж незвичайну квартиру. Квартира облаштована так, щоб можна було жити під час блекаутів. У помешканні є піч, водяний бак, місце для дров і навіть можливість готувати їжу без електрики.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

На Дерибасівській в Одесі продають квартиру, яка може стати справжнім притулком у разі відключень світла чи води. Власники облаштували її повністю автономною — встановили піч для опалення й приготування їжі, ємність для води та бачок для туалету.

"Є танди‌рна установка — заливаєш воду, підігріваєш і користуєшся. Можна опалювати квартиру, готувати їжу, митися — усе автономно. Оце справжня альтернатива дизельним генераторам", — розповідає продавець у відеоогляді.

Квартира площею 95 квадратних метрів має чотири кімнати, високі, чотириметрові стелі, кілька комор і розташована безпосередньо на Дерибасівській. Однак в квартира повністю підлягає під ремонт, адже умови для проживання там мінімальні. Власники просять 80 тисяч доларів, але готові до торгу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що впливає на розмір податків при продажі нерухомості. Також ми писали, що в Одесі продають трикімнатну квартиру у центрі Одеси.