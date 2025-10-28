Квартира с автономией на Дерибасовской - продают за $80 тысяч

Улица Дерибасовская в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе на Дерибасовской, выставили на продажу необычную квартиру. Квартира обустроена так, чтобы можно было жить во время блэкаутов. В квартире есть печь, водяной бак, место для дров и даже возможность готовить пищу без электричества.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

На Дерибасовской в Одессе продают квартиру, которая может стать настоящим убежищем в случае отключений света или воды. Владельцы обустроили ее полностью автономной — установили печь для отопления и приготовления пищи, емкость для воды и бачок для туалета.

"Есть тандырная установка — заливаешь воду, подогреваешь и пользуешься. Можно отапливать квартиру, готовить еду, мыться — все автономно. Это настоящая альтернатива дизельным генераторам", — рассказывает продавец в видеообзоре.

Квартира площадью 95 квадратных метров имеет четыре комнаты, высокие, четырехметровые потолки, несколько кладовых и расположена непосредственно на Дерибасовской. Однако в квартира полностью подлежит под ремонт, ведь условия для проживания там минимальные. Владельцы просят 80 тысяч долларов, но готовы к торгу.

