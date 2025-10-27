Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Трехкомнатная квартира в центре Одессы — стоимость

Трехкомнатная квартира в центре Одессы — стоимость

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:41
обновлено: 12:07
Продажа квартиры возле Оперного театра в центре Одессы - 57 000 долларов
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В самом сердце Одессы появилось объявление о продаже квартиры. Просторное жилье расположено в историческом здании на улице Святослава Караванского, рядом с Дерибасовской и морем. Владельцы обещают удобную планировку, высокий потолок и тихий двор с возможностью парковки.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Трехкомнатная квартира площадью около 70 м² расположена на высоком первом этаже четырехэтажного "сталинского" дома. Под жильем — коммерческое помещение, поэтому жильцам не будут беспокоить соседи снизу. Вход в подъезд оборудован кодовым замком, во дворе есть место для авто. Квартира имеет высоту потолков 3,2 метра, большие окна, выходящие на улицу Караванского, газоснабжение и просторный санузел.

Нынешняя планировка предусматривает просторную кухню-гостиную и отдельную спальню, однако жилье можно легко перепланировать обратно в три комнаты. Квартира совсем без ремонта. Поэтому новые владельцы имеют возможность все с нуля сделать под собственное усмотрение. Район отличается удобной локацией — рядом исторический центр, магазины, театры и пляж Ланжерон. Цена квартиры — 57 000 долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе сдают в аренду "королевскую" квартиру с видом на море. Также мы писали, что в центре города подвал был перестроен под две квартиры.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы квартира цена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации