Продажа квартиры возле Оперного театра в центре Одессы - 57 000 долларов

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В самом сердце Одессы появилось объявление о продаже квартиры. Просторное жилье расположено в историческом здании на улице Святослава Караванского, рядом с Дерибасовской и морем. Владельцы обещают удобную планировку, высокий потолок и тихий двор с возможностью парковки.

Трехкомнатная квартира площадью около 70 м² расположена на высоком первом этаже четырехэтажного "сталинского" дома. Под жильем — коммерческое помещение, поэтому жильцам не будут беспокоить соседи снизу. Вход в подъезд оборудован кодовым замком, во дворе есть место для авто. Квартира имеет высоту потолков 3,2 метра, большие окна, выходящие на улицу Караванского, газоснабжение и просторный санузел.

Нынешняя планировка предусматривает просторную кухню-гостиную и отдельную спальню, однако жилье можно легко перепланировать обратно в три комнаты. Квартира совсем без ремонта. Поэтому новые владельцы имеют возможность все с нуля сделать под собственное усмотрение. Район отличается удобной локацией — рядом исторический центр, магазины, театры и пляж Ланжерон. Цена квартиры — 57 000 долларов.

