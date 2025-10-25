Видео
Видео

Квартира возле Городского сада и Одесского оперного — какая цена

Дата публикации 25 октября 2025 18:31
обновлено: 18:36
Квартира в центре Одессы с видом на Оперный продается за 90 тысяч долларов
Городской сад в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы выставили на продажу просторную квартиру с видом на Городской сад и Оперный театр. Жилье имеет площадь 57 квадратных метров и полностью обновленные коммуникации. Поэтому новые владельцы смогут сразу заехать в дом со всеми условиями.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В Одессе на продажу появилась квартира площадью 57 м² в самом центре города — рядом с Дерибасовской, Городским садом и Оперным театром. С балкона открывается вид на главные достопримечательности Одессы. В квартире сделан капитальный ремонт с полной заменой коммуникаций на пластиковые. Есть двухконтурный котел и автономное отопление, что для исторического центра большая редкость.

Квартира имеет большую кухню-студию, отдельную спальню с большим окном, просторный санузел и нишу под шкаф у входа. Дом с закрытым двором и парковкой на пульте, что также нетипично для центральной части города. Владельцы оценили жилье в 90 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали о том, сколько нужно заплатить налогов при продаже недвижимости. Также мы писали, что в Одессе продается квартира в историческом доме.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
