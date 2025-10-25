Квартира в центрі Одеси з видом на Оперний продається за 90 тисяч доларів

Міський сад в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У центрі Одеси виставили на продаж простору квартиру з видом на Міський сад і Оперний театр. Житло має площу 57 квадратних метрів і повністю оновлені комунікації. Тому нові власники зможуть одразу заїхати до оселі з усіма умовами.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі на продаж з’явилася квартира площею 57 м² у самому центрі міста — поруч із Дерибасівською, Міським садом та Оперним театром. З балкона відкривається краєвид на головні пам’ятки Одеси. У помешканні зроблено капітальний ремонт із повною заміною комунікацій на пластикові. Є двоконтурний котел і автономне опалення, що для історичного центру велика рідкість.

Квартира має велику кухню-студію, окрему спальню з великим вікном, просторий санвузол і нішу під шафу біля входу. Будинок із закритим двором і парковкою на пульті, що також нетипово для центральної частини міста. Власники оцінили житло у 90 тисяч доларів.

