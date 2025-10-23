Продаж квартири на Італійській в Одесі — ціна і деталі

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

В центрі Одеси, на вулиці Італійська, виставили на продаж велику квартиру в будинку, зведеному відомим архітектором Феліксом Гансеновським. Це історична споруда, що зберегла свій шарм і класичний фасад. Квартира має добрий стан і потребує лише косметичного ремонту.

Що пропонують

В Одесі на продаж виставлено квартиру площею 121 квадратний метр у будинку на вулиці Італійській. Це колишній прибутковий дім, який проєктував знаний одеський архітектор Фелікс Гансеновський. Будівля зберегла фасад і парадний вхід у хорошому стані. Квартира розташована на третьому поверсі й складається з чотирьох кімнат за техпаспортом, але фактично має п’ять приміщень. Дві кімнати мають вихід на балкон із виглядом на Італійську. В оселі встановлені кондиціонери, є два санвузли — один гостьовий і один з ванною.

Кухня-їдальня площею 10 квадратних метрів, опалення індивідуальне — двоконтурний газовий котел. Загальний стан квартири — "під ремонт", але конструктивно все збережено. Рієлтор зазначає, що нічого не протікає, не сиплеться, не потребує термінових робіт. Вартість квартири — 110 тисяч доларів США.

