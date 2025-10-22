Відео
Відео

Головна Одеса Житло у підвалі — що продають в Одесі

Житло у підвалі — що продають в Одесі

Дата публікації: 22 жовтня 2025 18:23
Оновлено: 18:41
Продаж двох квартир біля Дерибасівської в Одесі
Квартира, яку продають. Фото: скриншот з відео

У самому серці Одеси, біля Дерибасівської, продають дві квартири, облаштовані в колишніх підвальних приміщеннях. Помешкання повністю відремонтовані та готові до життя. Купити нерухомість пропонують або по окремого, або разом.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

Що пропонують У провулку Івана Луценка, який з’єднує Дерибасівську та Успенську. На продаж виставили дві квартири, створені в перебудованих підвальних приміщеннях. Їх повністю переобладнали під житло. Перша квартира — двокімнатна, площею 48,9 квадратного метра, із сучасним ремонтом, меблями та технікою. Є гардеробна, кухня та санвузол. Друга — однокімнатна, площею 25 квадратних метрів, також повністю облаштована для проживання.

Рієлтор запевняє, що приміщення сухі та безпечні, мають власні автомати електроживлення і безперебійну подачу води. Вартість обох квартир разом — 80 тисяч доларів США. Окремо двокімнатну можна придбати за 50 тисяч, а однокімнатну — за 30 тисяч. Продавці готові до торгу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на вулиці Італійській продають квартиру з власною терасою. Також ми писали про те, хто з українців може отримати житло від держави.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
