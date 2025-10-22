Продаж двох квартир біля Дерибасівської в Одесі

Квартира, яку продають. Фото: скриншот з відео

У самому серці Одеси, біля Дерибасівської, продають дві квартири, облаштовані в колишніх підвальних приміщеннях. Помешкання повністю відремонтовані та готові до життя. Купити нерухомість пропонують або по окремого, або разом.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

Що пропонують У провулку Івана Луценка, який з’єднує Дерибасівську та Успенську. На продаж виставили дві квартири, створені в перебудованих підвальних приміщеннях. Їх повністю переобладнали під житло. Перша квартира — двокімнатна, площею 48,9 квадратного метра, із сучасним ремонтом, меблями та технікою. Є гардеробна, кухня та санвузол. Друга — однокімнатна, площею 25 квадратних метрів, також повністю облаштована для проживання.

Рієлтор запевняє, що приміщення сухі та безпечні, мають власні автомати електроживлення і безперебійну подачу води. Вартість обох квартир разом — 80 тисяч доларів США. Окремо двокімнатну можна придбати за 50 тисяч, а однокімнатну — за 30 тисяч. Продавці готові до торгу.

