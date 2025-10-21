Двокімнатна квартира біля Дерибасівської з терасою

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: кадр з відео

У самому серці Одеси, поруч із Дерибасівською, продається двокімнатна квартира в історичному будинку Ягніцького. Будинок зведений ще у 1835 році за проєктом архітектора Франческо Боффо. Житло має власний вхід, простору терасу та сучасний ремонт.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

@rieltor_vlasova_odesa 🔹 Уникальное предложение в самом сердце Одессы!🔹 📍 Пушкинская, 6 / угол Дерибасовской — самый центр «золотого треугольника» 🌟 ✨ Квартира после авторского ремонта! 🏠 Площадь — 55 м² 🍽 Кухня-студия — 25 м² 🛏 Отдельная спальня — 20 м² 🌿 Собственная терраса — 7 м² 🚗 Парковка в закрытом дворе 🔑 Свой отдельный вход с кованой лестницей 🏛 Потолки — 3,8 м, стены из ракушечника (100 см), сохраняют тепло и уют 🆕 Новая бытовая техника и мебель — никто не жил! Идеально подойдёт как для бизнеса так и для комфортного проживания Тихий зелёный двор, атмосфера уюта и уединения прямо в центре города 💛 📞 098 441 60 66 💬 Не упусти шанс — такие квартиры появляются крайне редко! #татьянавласова #rieltor_vlasova #море #одесса #подарок ♬ эпично и захватывающе 3 - Вдохновение Инк

Що пропонують

В Одесі виставили на продаж квартиру в історичному центрі міста. Квартира розташована на вулиці Італійська, на другому поверсі триповерхового будинку. Попри поважний вік споруди, всередині сучасний капітальний ремонт і продумане планування, яке вже узаконене. Загальна площа помешкання — 55 квадратних метрів. Простора кухня-вітальня — 23 квадрати, а спальня — 20. Є коридор на 8 квадратів і суміщений санвузол на 5.

У квартирі встановлено індивідуальне газове опалення, що забезпечує тепло навіть у прохолодну осінь. На кухні — газова плита, духовка, витяжка, холодильник. У санвузлі — душова кабіна, пральна машина й гігієнічний душ. Спальня оформлена у світлих тонах, на стінах — венеціанський тиньк. Вікно виходить у внутрішній дворик, прикрашений виноградною лозою — затишне місце для відпочинку.

Квартира повністю готова до заселення, розташована поруч із театром опери та балету, Приморським бульваром і Дерибасівською вулицею. Ціна — 105 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі суттєво підвищилися ціни на оренду житла. Також ми писали, що в центрі Одеси продають простору квартиру.