Оренда житла в Одесі: ціни суттєво зросли

В Одесі різко злетіли ціни на оренду житла. Фото ілюстративне: freepik

Осінь 2025 року принесла Одесі справжній шквал цін на житло. За останні пів року "вторинка" в місті подорожчала одразу на 13% — найбільше серед усіх великих міст України. Водночас оренда в Одесі зросла ще на пів сотні відсотків і продовжує дорожчати.

Такий звіт опублікувало агентство нерухомості ЛУН.

Реклама

Читайте також:

Одеса серед лідерів зростання цін на вторинне житло

За даними аналітиків, середня вартість однокімнатних квартир у місті збільшилася на 13%, а двокімнатних — на 10%. Трикімнатні теж не відстають — за пів року вони додали 8% у ціні, досягнувши у середньому 86 тис. доларів.

Таке зростання, пояснюють фахівці, пов’язане з активним попитом на житло біля моря, а також з поверненням частини інвесторів, які раніше утримувалися від купівлі.

Середня ціна квартири на вторинці. Фото: скриншот з ЛУН

Одеса орендою наздоганяє Львів і Київ

За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатних квартир в Одесі за останні шість місяців зросла на 50% — це найвищий показник у країні. Зараз в місті за "однушку" просять в середньому 12 000 грн.

Двокімнатні подорожчали на 37%, а трикімнатні — приблизно на 20%. Таким чином, Одеса вже майже зрівнялася з Києвом і Львовом за рівнем орендних ставок, хоча раніше суттєво відставала.

Ціни на оренду квартири в Одесі. Фото: скриншот з ЛУН

Нагадаємо, у самому серці Одеси з’явилася пропозиція продажу квартири площею 90 метрів квадратних. Також в Одесі продають простору трикімнатну квартиру з видом на Соборну площу.