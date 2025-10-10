Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Квартира в серці Одеси для житла та бізнесу — недорого

Квартира в серці Одеси для житла та бізнесу — недорого

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:03
Квартира в центрі Одеси з двориком і терасою
Один із будинків на перетені вулиць. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У самому серці Одеси з’явилася пропозиція продажу квартири площею 90 метрів квадратних. Помешкання складається з двох незалежних секцій і має власний дворик та терасу. Її можна використовувати як дві окремі квартири або об’єднати в одну простору оселю.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

@mal1n_ka69

За додатковою інформацією пишіть або дзвоніть за телефоном указаному у шапці профілю☎️☑️☎️ #ріелтородеса #агенціянерухомості #ріелтородесанерухомість #продажквартир #риелтородесса

♬ оригинальный звук - Бортникова Катерина

Що продають

Квартира розташована перктені вулиць Ніни Строкатої та Європейської. Дерибасівська Грецька площа, Приморський бульвар та Оперний театр — усе в пішій доступності. Об’єкт складається з двох незалежних квартир. Перша секція має кухню з газовою плитою та опаленням, санвузол і велику кімнату з високими стелями та кондиціонером. Друга секція трохи більша. Тут є кухня, санвузол, робочий міні-кабінет і цікава зона, яку можна використовувати як дитячу або другий поверх для додаткового простору. Власники вже обладнали квартири меблями, тому для нового власника залишиться лише невелика реставрація.

У закритому дворику є місце для автомобілів. Квартира підходить для життя, здачі в оренду або як комерційний об’єкт. Автор відео також зазначає, що житло можна розділити на два окремі приміщення. Ціна за такий об'єкт — 52 тисячі доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині продають готовий бізнес з житлом. Також ми писали, в Одесі пропонують на продаж квартиру поруч з Приморським бульваром.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
