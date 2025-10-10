Квартира в центрі Одеси з двориком і терасою

Один із будинків на перетені вулиць. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У самому серці Одеси з’явилася пропозиція продажу квартири площею 90 метрів квадратних. Помешкання складається з двох незалежних секцій і має власний дворик та терасу. Її можна використовувати як дві окремі квартири або об’єднати в одну простору оселю.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що продають

Квартира розташована перктені вулиць Ніни Строкатої та Європейської. Дерибасівська Грецька площа, Приморський бульвар та Оперний театр — усе в пішій доступності. Об’єкт складається з двох незалежних квартир. Перша секція має кухню з газовою плитою та опаленням, санвузол і велику кімнату з високими стелями та кондиціонером. Друга секція трохи більша. Тут є кухня, санвузол, робочий міні-кабінет і цікава зона, яку можна використовувати як дитячу або другий поверх для додаткового простору. Власники вже обладнали квартири меблями, тому для нового власника залишиться лише невелика реставрація.

У закритому дворику є місце для автомобілів. Квартира підходить для життя, здачі в оренду або як комерційний об’єкт. Автор відео також зазначає, що житло можна розділити на два окремі приміщення. Ціна за такий об'єкт — 52 тисячі доларів.

