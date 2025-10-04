Відео
Готовий бізнес із житлом продають на Одещині — яка ціна

Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:15
Продаж готелю з рестораном у Кароліно-Бугазі
Готель, який продають на Одещині. Фото: скриншот з відео

У курортному селищі Кароліно-Бугаз, що на Одещині, на продаж виставили будинок, який поєднує готель та ресторан. Це діючий бізнес з усією технікою, меблями та інвентарем. Об’єкт розташований на зручній локації поруч із транспортною розв’язкою.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@rieltor_vlasova_odesa

Каролино Бугаз на побережье Черного моря дом 236 кв.м земельный участок 3,9 соток действующий бизнес гостиница с рестораном, газ свет вода своя артезианская скважина цена 300 000 $ #rieltor_vlasova #татьянавласова #бизнес #море #отдых

♬ It girl, Fashion, Glamour - Athostvz

Що пропонують

На продаж пропонують двоповерховий будинок площею 236 квадратних метрів на ділянці в 4 сотки. Це готовий бізнес, що працює як мініготель із рестораном. На першому поверсі розташований ресторан площею 80 квадратів із санвузлом та кухнею. Кухня має грамотне зонування: окремий вхід для завезення продуктів, кімнату для м’ясних заготовок, склад для продуктів, санвузол і зону для миття посуду з двома посудомийними машинами. Усі меблі, техніка й інвентар залишаються новому власнику.

У дворі є літня тераса та мангальна зона. На другому поверсі розміщені вісім номерів для гостей: сім однокімнатних і один двокімнатний. У кожному номері — двоспальне ліжко, телевізор, кондиціонер, холодильник, шафа, стіл зі стільцями та окремий санвузол із бойлером і душовою кабіною. Будинок побудований з ракушника, має залізобетонні перекриття. Є можливість добудувати третій поверх. Об’єкт підключений до всіх комунікацій: газ, світло, вода зі свердловини. Вартість — 300 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі продають елітний будинок із видом на море. Також ми повідомляли, що у центрі міста продають квартиру за 19 тисяч доларів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
