Квартира біля Соборної площі в центрі Одеси за 19 тисяч

Квартира в центрі Одеси за 19 тис. дол. — що включає в себе
В історичному серці Одеси з’явилася цікава пропозиція для тих, хто мріє жити поруч із головними вулицями міста. У типовому одеському дворику продається компактна квартира з власним входом та всіма умовами для життя. Це житло може стати гарним варіантом як для особистого проживання, так і для інвестиції в орендний бізнес.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
@filchakova.rieltor
#недвижимостьодесса#купитьквартируодесса#нерухомістьодеса#купитиквартируодеса#одеса♬ Summer - mellomoody
Що пропонують
В самому центрі Одеси продається квартира. Житло розташоване на першому поверсі будинку, у дворі, де є дитячий майданчик, зона для відпочинку та барбекю, а також фотозона. Сам двір, за словами автора відео затишний та атмосферний. Адже зберіг свою автентичність та особливий одеський колорит.
Площа квартири становить 24 квадратних метри. У ній передбачена кухонна робоча зона та спальня. Попри компактність, планування виглядає зручним та функціональним, а окремий вхід робить житло ще більш комфортним. Великий плюс цієї нерухомості — її розташування. До Соборної площі можна дійти за 5 хвилин, а до Дерибасівської — за 10. Така локація робить квартиру вигідною покупкою, адже вартість подібного житла в центрі Одеси зазвичай значно вища.
Ціна цієї квартири становить лише 19 тисяч доларів. Автор зазначає, що для тих, хто шукає нерухомість у центрі міста, це може стати чудовою нагодою отримати комфортне житло у престижному районі.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують апартаменти біля моря в Одесі. Також ми писали про те, які ціни на первинку у Києві.
Читайте Новини.LIVE!