Головна Одеса Квартира в центрі Одеси за 19 тис. дол. — що включає в себе

Квартира в центрі Одеси за 19 тис. дол. — що включає в себе

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:33
Квартира біля Соборної площі в центрі Одеси за 19 тисяч
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

В історичному серці Одеси з’явилася цікава пропозиція для тих, хто мріє жити поруч із головними вулицями міста. У типовому одеському дворику продається компактна квартира з власним входом та всіма умовами для життя. Це житло може стати гарним варіантом як для особистого проживання, так і для інвестиції в орендний бізнес.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

В самому центрі Одеси продається квартира. Житло розташоване на першому поверсі будинку, у дворі, де є дитячий майданчик, зона для відпочинку та барбекю, а також фотозона. Сам двір, за словами автора відео затишний та атмосферний. Адже зберіг свою автентичність та особливий одеський колорит.

Площа квартири становить 24 квадратних метри. У ній передбачена кухонна робоча зона та спальня. Попри компактність, планування виглядає зручним та функціональним, а окремий вхід робить житло ще більш комфортним. Великий плюс цієї нерухомості — її розташування. До Соборної площі можна дійти за 5 хвилин, а до Дерибасівської — за 10. Така локація робить квартиру вигідною покупкою, адже вартість подібного житла в центрі Одеси зазвичай значно вища.

Ціна цієї квартири становить лише 19 тисяч доларів. Автор зазначає, що для тих, хто шукає нерухомість у центрі міста, це може стати чудовою нагодою отримати комфортне житло у престижному районі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують апартаменти біля моря в Одесі. Також ми писали про те, які ціни на первинку у Києві.

Одеса квартири Одеська область житло Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
