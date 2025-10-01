Квартира в ЖК Ланжерон з видом на море в Одесі

Розкішні апартаменти біля моря в Одесі — яка ціна
У Приморському районі Одеси продається простора квартира з панорамним видом на море. Оселя розташована в житловому комплексі преміумкласу "Ланжерон" на першій лінії від узбережжя. У помешканні зроблено авторський ремонт, є тераса з видом на море.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
+380937138999 Ольга ✨ 160 м² у моря в центре Одессы! 🏙 ЖК Ланжерон 💎 VIP-ремонт 🛏 2 мастер-спальни + кухня-гостиная 🚿 3 санузла 🪣 Есть бойлерная и гардеробная 🌊 Терраса с видом на море 🌳 Парк Шевченко и пляж Ланжерон — рядом 📍 ЖК «Ланжерон», ул. Веры Инбер, 5 💰 $450,000 #Ланжерон #квартираодесса #элитнаянедвижимость #риелтородесса #нерухомістьодеса @Crystal_Estate♬ оригинальный звук - Риелтор Одесса | Ольга Коваль
Що пропонують
Квартира площею 160 квадратних метрів облаштована з увагою до кожної деталі. Простора кухня-вітальня зі світлом і повітрям створює атмосферу відкритості. Дві майстер-спальні мають окремі санвузли та панорамний вид на узбережжя. Є також додатковий гостьовий санвузол. Оселя повністю укомплектована меблями й технікою преміумкласу.
Тераса з видом на море — ще одна родзинка. Будинок у престижній локації в Приморському районі Одеси має підземний паркінг, що додає зручності та безпеки. Вартість квартири становить 450 тисяч доларів.
