Квартира в ЖК Ланжерон з видом на море в Одесі

У Приморському районі Одеси продається простора квартира з панорамним видом на море. Оселя розташована в житловому комплексі преміумкласу "Ланжерон" на першій лінії від узбережжя. У помешканні зроблено авторський ремонт, є тераса з видом на море.

Що пропонують

Квартира площею 160 квадратних метрів облаштована з увагою до кожної деталі. Простора кухня-вітальня зі світлом і повітрям створює атмосферу відкритості. Дві майстер-спальні мають окремі санвузли та панорамний вид на узбережжя. Є також додатковий гостьовий санвузол. Оселя повністю укомплектована меблями й технікою преміумкласу.

Тераса з видом на море — ще одна родзинка. Будинок у престижній локації в Приморському районі Одеси має підземний паркінг, що додає зручності та безпеки. Вартість квартири становить 450 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Одесі за 500 тисяч доларів продають будинок з видом на море. Також ми писали про те, хто з ветеранів може отримати житло у 2026 році.