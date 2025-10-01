Видео
Главная Одесса Роскошные апартаменты у моря в Одессе — какая цена

Роскошные апартаменты у моря в Одессе — какая цена

Дата публикации 1 октября 2025 14:14
Квартира в ЖК Ланжерон с видом на море в Одессе
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Приморском районе Одессы продается просторная квартира с панорамным видом на море. Жилье расположено в жилом комплексе премиум-класса "Ланжерон" на первой линии от побережья. В квартире сделан авторский ремонт, есть терраса с видом на море.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@olgakoval_odessa

+380937138999 Ольга ✨ 160 м² у моря в центре Одессы! 🏙 ЖК Ланжерон 💎 VIP-ремонт 🛏 2 мастер-спальни + кухня-гостиная 🚿 3 санвузла 🪣 Есть бойлерная и гардеробная 🌊 Терраса с видом на море 🌳 Парк Шевченко и пляж Ланжерон - рядом 📍 ЖК "Ланжерон", ул. Веры Инбер, 5 💰 $450,000 #Ланжерон #квартираодесса #элитнаянедвижимость #риелтородесса #нерухомістьодесса @Crystal_Estate

♬ оригинальный звук - Риелтор Одесса | Ольга Коваль

Что предлагают

Квартира площадью 160 квадратных метров обустроена с вниманием к каждой детали. Просторная кухня-гостиная со светом и воздухом создает атмосферу открытости. Две мастер-спальни имеют отдельные санузлы и панорамный вид на побережье. Есть также дополнительный гостевой санузел. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой премиум-класса.

Терраса с видом на море — еще одна изюминка. Дом в престижной локации в Приморском районе Одессы имеет подземный паркинг, что добавляет удобства и безопасности. Стоимость квартиры составляет 450 тысяч долларов.

Напомним, в Одессе за 500 тысяч долларов продают дом с видом на море. Также мы писали о том, кто из ветеранов может получить жилье в 2026 году.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
