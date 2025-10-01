Квартира в ЖК Ланжерон с видом на море в Одессе

Роскошные апартаменты у моря в Одессе — какая цена
В Приморском районе Одессы продается просторная квартира с панорамным видом на море. Жилье расположено в жилом комплексе премиум-класса "Ланжерон" на первой линии от побережья. В квартире сделан авторский ремонт, есть терраса с видом на море.
Видео с обзором распространяется в соцсетях.
+380937138999 Ольга ✨ 160 м² у моря в центре Одессы! 🏙 ЖК Ланжерон 💎 VIP-ремонт 🛏 2 мастер-спальни + кухня-гостиная 🚿 3 санвузла 🪣 Есть бойлерная и гардеробная 🌊 Терраса с видом на море 🌳 Парк Шевченко и пляж Ланжерон - рядом 📍 ЖК "Ланжерон", ул. Веры Инбер, 5 💰 $450,000 #Ланжерон #квартираодесса #элитнаянедвижимость #риелтородесса #нерухомістьодесса @Crystal_Estate♬ оригинальный звук - Риелтор Одесса | Ольга Коваль
Что предлагают
Квартира площадью 160 квадратных метров обустроена с вниманием к каждой детали. Просторная кухня-гостиная со светом и воздухом создает атмосферу открытости. Две мастер-спальни имеют отдельные санузлы и панорамный вид на побережье. Есть также дополнительный гостевой санузел. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой премиум-класса.
Терраса с видом на море — еще одна изюминка. Дом в престижной локации в Приморском районе Одессы имеет подземный паркинг, что добавляет удобства и безопасности. Стоимость квартиры составляет 450 тысяч долларов.
