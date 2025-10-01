Квартира в ЖК Ланжерон с видом на море в Одессе

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Приморском районе Одессы продается просторная квартира с панорамным видом на море. Жилье расположено в жилом комплексе премиум-класса "Ланжерон" на первой линии от побережья. В квартире сделан авторский ремонт, есть терраса с видом на море.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Квартира площадью 160 квадратных метров обустроена с вниманием к каждой детали. Просторная кухня-гостиная со светом и воздухом создает атмосферу открытости. Две мастер-спальни имеют отдельные санузлы и панорамный вид на побережье. Есть также дополнительный гостевой санузел. Дом полностью укомплектован мебелью и техникой премиум-класса.

Терраса с видом на море — еще одна изюминка. Дом в престижной локации в Приморском районе Одессы имеет подземный паркинг, что добавляет удобства и безопасности. Стоимость квартиры составляет 450 тысяч долларов.

