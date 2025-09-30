Видео
Видео

Элитный дом с видом на море в Одессе — за сколько продают

Элитный дом с видом на море в Одессе — за сколько продают

Дата публикации 30 сентября 2025 13:48
Дом у моря в Одессе продают за 500 тысяч долларов за дом у моря
Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе на 13-й станции Большого Фонтана выставили на продажу трехэтажный дом с бассейном и сауной. Площадь особняка составляет 500 квадратных метров, с его террас открывается прямой вид на море. Несмотря на высокий ценник в 500 тысяч долларов, дом нуждается в ремонте.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

На улице Львовской в Одессе продают просторный дом у моря. Его площадь достигает 500 квадратных метров, он имеет три этажа, несколько больших террас, бассейн и сауну. На первом этаже расположена кухня с кладовой, большая гостиная площадью около 40-50 квадратных метров с действующим камином и выход на террасу. Также здесь обустроены санузел и гостевая зона. В цокольном этаже владельцы обустроили пространство для отдыха: сауну, комнату отдыха, душевую, санузел, прачечную и даже место для настольного тенниса. На втором этаже расположены три спальни, просторная ванная комната с душем и джакузи, а также большая терраса с видом на море. Третий этаж имеет еще две комнаты и дополнительную ванную, откуда тоже есть выход на террасу с видом на побережье.

Несмотря на привлекательную локацию, дом требует ремонта. Владельцы оценили его в 500 тысяч долларов, отмечая, что сочетание площади, бассейна, сауны и морского вида делает его объектом премиум-класса.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают памятник архитектуры за 2,5 миллиона долларов. Мы писали, что в Одессе несколько лет не могут продать элитную резиденцию.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
