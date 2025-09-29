Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В центре Одессы продают памятник архитектуры — какая цена

В центре Одессы продают памятник архитектуры — какая цена

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:26
Задержали мужчину, который пытался вплавь пересечь Дунай в Одесской области
Кинотеатр "Одесса". Фото: Думская

В центре Одессы выставили на продажу заброшенный кинотеатр "Одесса" возле Соборной площади. Здание уже много лет пустует и разрушается, хотя когда-то было настоящим украшением города. Площадь театра — почти 4 тысячи квадратных метров.

Видео с продажей распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@olga_arhipova88

🌟 Ексклюзив‼️ Коммерческое помещение - бывший кинотеатр "Одесса" 🌟 📍 Расположение: исторический центр города! Рядом - Дерибасовская, Соборная площадь, Горсад, ул. Преображенская/Бунина. Здание находится в самом сердце Одессы, в историческом ареале. Всего в 150 метрах - Спасо-Преображенский кафедральный собор и Соборная площадь, а до улицы Дерибасовская - всего 450 метров. В 2010 году Одесский городской совет одобрил проект реконструкции бывшего кинотеатра. Планировалось превращение в современный торгово-офисный комплекс по примеру ТЦ "Афина" со стеклянным кубом в 4 этажа, обустройством офисов, гостиницы на 139 номеров и подземного паркинга на 39 мест. ✨ Это прекрасная возможность приобрести уникальный исторический объект по выгодной цене! 📞 Оперативный показ ☎️0636020008 #комерцияодесса #риэлтородесса #недвижимостьодесса #одессамамама #инвестицииодесса

♬ suono originale - 40 Fingers

Продажа кинотеатра

Здание кинотеатра "Одесса" на Соборной площади риелторы оценили в 2,5 миллиона долларов. Площадь объекта — 3950 квадратных метров. Кинотеатр работал до начала 2000-х, однако из-за конкуренции и убыточности его закрыли. В 2010 году власти дали разрешение на реконструкцию под торговый центр и отель, планировали достроить несколько этажей из стекла и металла по типу ТЦ "Афины". Но от планов инвесторы впоследствии отказались.

Сначала здание продавали за 10 миллионов долларов, потом за 6, но покупателей так и не нашлось. Сейчас историческое сооружение продолжает приходить в упадок, и Одесса рискует потерять еще одну архитектурную достопримечательность.

История кинотеатра

Кинотеатр имеет давнюю историю. Его построили в 1908-1909 годах по проекту военного архитектора Тимофея Янчиса. Сначала здесь было Экономическое общество офицеров Одесского округа: с библиотекой, читальным залом, тиром, спортзалом и даже фехтовальным залом. Во время Первой мировой войны в помещении открыли кинотеатр "Арс". Впоследствии здесь работали Дом культуры Красной Армии, исторический музей имени Фрунзе, а после Второй мировой — первый в стране пятизальный кинотеатр "Одесса".

Напомним, мы писали, что в Одессе продают роскошный коттедж. Также мы писали, что в Одессе продают квартиру с бомбоубежищем.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации