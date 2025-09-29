Задержали мужчину, который пытался вплавь пересечь Дунай в Одесской области

Кинотеатр "Одесса". Фото: Думская

В центре Одессы выставили на продажу заброшенный кинотеатр "Одесса" возле Соборной площади. Здание уже много лет пустует и разрушается, хотя когда-то было настоящим украшением города. Площадь театра — почти 4 тысячи квадратных метров.

Видео с продажей распространяется в соцсетях.

@olga_arhipova88 🌟 Ексклюзив‼️ Коммерческое помещение - бывший кинотеатр "Одесса" 🌟 📍 Расположение: исторический центр города! Рядом - Дерибасовская, Соборная площадь, Горсад, ул. Преображенская/Бунина. Здание находится в самом сердце Одессы, в историческом ареале. Всего в 150 метрах - Спасо-Преображенский кафедральный собор и Соборная площадь, а до улицы Дерибасовская - всего 450 метров. В 2010 году Одесский городской совет одобрил проект реконструкции бывшего кинотеатра. Планировалось превращение в современный торгово-офисный комплекс по примеру ТЦ "Афина" со стеклянным кубом в 4 этажа, обустройством офисов, гостиницы на 139 номеров и подземного паркинга на 39 мест. ✨ Это прекрасная возможность приобрести уникальный исторический объект по выгодной цене! 📞 Оперативный показ ☎️0636020008 #комерцияодесса #риэлтородесса #недвижимостьодесса #одессамамама #инвестицииодесса ♬ suono originale - 40 Fingers

Продажа кинотеатра

Здание кинотеатра "Одесса" на Соборной площади риелторы оценили в 2,5 миллиона долларов. Площадь объекта — 3950 квадратных метров. Кинотеатр работал до начала 2000-х, однако из-за конкуренции и убыточности его закрыли. В 2010 году власти дали разрешение на реконструкцию под торговый центр и отель, планировали достроить несколько этажей из стекла и металла по типу ТЦ "Афины". Но от планов инвесторы впоследствии отказались.

Сначала здание продавали за 10 миллионов долларов, потом за 6, но покупателей так и не нашлось. Сейчас историческое сооружение продолжает приходить в упадок, и Одесса рискует потерять еще одну архитектурную достопримечательность.

История кинотеатра

Кинотеатр имеет давнюю историю. Его построили в 1908-1909 годах по проекту военного архитектора Тимофея Янчиса. Сначала здесь было Экономическое общество офицеров Одесского округа: с библиотекой, читальным залом, тиром, спортзалом и даже фехтовальным залом. Во время Первой мировой войны в помещении открыли кинотеатр "Арс". Впоследствии здесь работали Дом культуры Красной Армии, исторический музей имени Фрунзе, а после Второй мировой — первый в стране пятизальный кинотеатр "Одесса".

