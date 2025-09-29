Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У центрі Одеси продають пам'ятник архітектури — яка ціна

У центрі Одеси продають пам'ятник архітектури — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:26
Затримали чоловіка, який намагався уплав перетнути Дунай на Одещині
Кінотеатр "Одеса". Фото: Думська

У центрі Одеси виставили на продаж закинутий кінотеатр "Одеса" біля Соборної площі. Будівля вже багато років стоїть пусткою і руйнується, хоча колись була справжньою окрасою міста. Площа театру — майже 4 тисячі метрів квадратних.

Відео з продажем шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@olga_arhipova88

🌟 Ексклюзив‼️ Комерційне приміщення — колишній кінотеатр «Одеса» 🌟 📍 Розташування: історичний центр міста! Поруч — Дерибасівська, Соборна площа, Горсад, вул. Преображенська/Буніна. Будівля знаходиться в самому серці Одеси, в історичному ареалі. Всього за 150 метрів — Спасо-Преображенський кафедральний собор і Соборна площа, а до вулиці Дерибасівська — лише 450 метрів. ✅ У 2010 році Одеська міська рада схвалила проєкт реконструкції колишнього кінотеатру. Планувалося перетворення на сучасний торговельно-офісний комплекс за прикладом ТЦ «Афіна» зі скляним кубом у 4 поверхи, облаштуванням офісів, готелю на 139 номерів та підземного паркінгу на 39 місць. ✨ Це чудова можливість придбати унікальний історичний об’єкт за вигідною ціною! 📞 Оперативний показ ☎️0636020008 #комерцияодесса #риэлтородесса #недвижимостьодесса #одессамама #инвестицииодесса

♬ suono originale - 40 Fingers

Продаж кінотеатру

Будівлю кінотеатру "Одеса" на Соборній площі рієлтори оцінили у 2,5 мільйона доларів. Площа об’єкта — 3950 квадратних метрів. Кінотеатр працював до початку 2000-х, однак через конкуренцію і збитковість його закрили. У 2010 році влада дала дозвіл на реконструкцію під торговий центр і готель, планували добудувати кілька поверхів зі скла і металу за типом ТЦ "Афіни". Та від планів інвестори згодом відмовилися.

Спочатку будівлю продавали за 10 мільйонів доларів, потім за 6, але покупців так і не знайшлося. Зараз історична споруда продовжує занепадати, і Одеса ризикує втратити ще одну архітектурну пам’ятку.

Історія кінотеатру

Кінотеатр має давню історію. Його збудували у 1908–1909 роках за проєктом військового архітектора Тимофія Янчиса. Спершу тут було Економічне товариство офіцерів Одеського округу: з бібліотекою, читальним залом, тиром, спортзалом і навіть фехтувальною залою. Під час Першої світової війни у приміщенні відкрили кінотеатр "Арс". Згодом тут працювали Будинок культури Червоної Армії, історичний музей імені Фрунзе, а після Другої світової — перший у країні п’ятизальний кінотеатр "Одеса".

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі продають розкішний котедж. Також ми писали, що в Одесі продають квартиру з бомбоховищем.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації