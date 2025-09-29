Затримали чоловіка, який намагався уплав перетнути Дунай на Одещині

Кінотеатр "Одеса". Фото: Думська

У центрі Одеси виставили на продаж закинутий кінотеатр "Одеса" біля Соборної площі. Будівля вже багато років стоїть пусткою і руйнується, хоча колись була справжньою окрасою міста. Площа театру — майже 4 тисячі метрів квадратних.

Відео з продажем шириться у соцмережах.

@olga_arhipova88 🌟 Ексклюзив‼️ Комерційне приміщення — колишній кінотеатр «Одеса» 🌟 📍 Розташування: історичний центр міста! Поруч — Дерибасівська, Соборна площа, Горсад, вул. Преображенська/Буніна. Будівля знаходиться в самому серці Одеси, в історичному ареалі. Всього за 150 метрів — Спасо-Преображенський кафедральний собор і Соборна площа, а до вулиці Дерибасівська — лише 450 метрів. ✅ У 2010 році Одеська міська рада схвалила проєкт реконструкції колишнього кінотеатру. Планувалося перетворення на сучасний торговельно-офісний комплекс за прикладом ТЦ «Афіна» зі скляним кубом у 4 поверхи, облаштуванням офісів, готелю на 139 номерів та підземного паркінгу на 39 місць. ✨ Це чудова можливість придбати унікальний історичний об’єкт за вигідною ціною! 📞 Оперативний показ ☎️0636020008 #комерцияодесса #риэлтородесса #недвижимостьодесса #одессамама #инвестицииодесса ♬ suono originale - 40 Fingers

Продаж кінотеатру

Будівлю кінотеатру "Одеса" на Соборній площі рієлтори оцінили у 2,5 мільйона доларів. Площа об’єкта — 3950 квадратних метрів. Кінотеатр працював до початку 2000-х, однак через конкуренцію і збитковість його закрили. У 2010 році влада дала дозвіл на реконструкцію під торговий центр і готель, планували добудувати кілька поверхів зі скла і металу за типом ТЦ "Афіни". Та від планів інвестори згодом відмовилися.

Спочатку будівлю продавали за 10 мільйонів доларів, потім за 6, але покупців так і не знайшлося. Зараз історична споруда продовжує занепадати, і Одеса ризикує втратити ще одну архітектурну пам’ятку.

Історія кінотеатру

Кінотеатр має давню історію. Його збудували у 1908–1909 роках за проєктом військового архітектора Тимофія Янчиса. Спершу тут було Економічне товариство офіцерів Одеського округу: з бібліотекою, читальним залом, тиром, спортзалом і навіть фехтувальною залою. Під час Першої світової війни у приміщенні відкрили кінотеатр "Арс". Згодом тут працювали Будинок культури Червоної Армії, історичний музей імені Фрунзе, а після Другої світової — перший у країні п’ятизальний кінотеатр "Одеса".

