Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Таунхаус на березі моря в Одесі недорого — які особливості

Таунхаус на березі моря в Одесі недорого — які особливості

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 12:31
Будинок біля моря в Одесі на продаж — Аркадія, 10 станція Фонтану
Будинок, який продають в Одесы. Фото: скриншот з відео

В Одесі продають просторий триповерховий будинок неподалік Аркадії та 10-ї станції Фонтану. З його вікон та терас відкривається панорама моря. Попри потребу в ремонті, будинок вражає розмірами, зручним розташуванням і власним двориком.

Відео з оглядом шириться в соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@katerina.shulga

Цена 330 тыс дол 290 метров 2 сотки 095 300 60 99

♬ оригинальный звук - Тот самый риелтор из Одессы!

Що пропонують

У приватному секторі біля Аркадії та 10-ї станції Фонтану виставили на продаж триповерховий будинок із власним двором. До пляжу можна дістатися всього за кілька хвилин, а тихе місце дозволяє відпочивати без міського шуму. Будинок має простору вітальню, кілька спалень, кухню з великою терасою, де відкривається панорамний вид на море. Є гараж та місце для кількох автомобілів у дворі. У кожній кімнаті встановлені кондиціонери.

Попри те, що будівля потребує ремонту, її планування дає широкі можливості для облаштування. Власники кажуть, що головна перевага — це вдале розташування: лише п’ять хвилин до найпопулярніших пляжів міста. Ціна за такий будинок — 330 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру за ціною сараю. А також про те, що в Одесі недорого продають будинок з видом на море.

Одеса квартири нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації