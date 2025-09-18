Будинок біля моря в Одесі на продаж — Аркадія, 10 станція Фонтану

Таунхаус на березі моря в Одесі недорого — які особливості
В Одесі продають просторий триповерховий будинок неподалік Аркадії та 10-ї станції Фонтану. З його вікон та терас відкривається панорама моря. Попри потребу в ремонті, будинок вражає розмірами, зручним розташуванням і власним двориком.
Відео з оглядом шириться в соцмережах.
Що пропонують
У приватному секторі біля Аркадії та 10-ї станції Фонтану виставили на продаж триповерховий будинок із власним двором. До пляжу можна дістатися всього за кілька хвилин, а тихе місце дозволяє відпочивати без міського шуму. Будинок має простору вітальню, кілька спалень, кухню з великою терасою, де відкривається панорамний вид на море. Є гараж та місце для кількох автомобілів у дворі. У кожній кімнаті встановлені кондиціонери.
Попри те, що будівля потребує ремонту, її планування дає широкі можливості для облаштування. Власники кажуть, що головна перевага — це вдале розташування: лише п’ять хвилин до найпопулярніших пляжів міста. Ціна за такий будинок — 330 тисяч доларів.
