Главная Одесса Таунхаус на берегу моря в Одессе недорого — какие особенности

Таунхаус на берегу моря в Одессе недорого — какие особенности

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 12:31
Дом у моря в Одессе на продажу - Аркадия, 10 станция Фонтана, 10 станция Фонтана
Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе продают просторный трехэтажный дом недалеко от Аркадии и 10-й станции Фонтана. Из его окон и террас открывается панорама моря. Несмотря на потребность в ремонте, дом поражает размерами, удобным расположением и собственным двориком.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@katerina.shulga

Цена 330 тыс долл 290 метров 2 сотки 095 300 60 99

♬ оригинальный звук - Тот самый риэлтор из Одессы!

Что предлагают

В частном секторе возле Аркадии и 10-й станции Фонтана выставили на продажу трехэтажный дом с собственным двором. До пляжа можно добраться всего за несколько минут, а тихое место позволяет отдыхать без городского шума. Дом имеет просторную гостиную, несколько спален, кухню с большой террасой, где открывается панорамный вид на море. Есть гараж и место для нескольких автомобилей во дворе. В каждой комнате установлены кондиционеры.

Несмотря на то, что здание нуждается в ремонте, его планировка дает широкие возможности для обустройства. Владельцы говорят, что главное преимущество — это удачное расположение: всего пять минут до самых популярных пляжей города. Цена за такой дом - 330 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру по цене сарая. А также о том, что в Одессе недорого продают дом с видом на море.

Одесса квартиры недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа дом
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
