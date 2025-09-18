Дом у моря в Одессе на продажу - Аркадия, 10 станция Фонтана, 10 станция Фонтана

Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе продают просторный трехэтажный дом недалеко от Аркадии и 10-й станции Фонтана. Из его окон и террас открывается панорама моря. Несмотря на потребность в ремонте, дом поражает размерами, удобным расположением и собственным двориком.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

В частном секторе возле Аркадии и 10-й станции Фонтана выставили на продажу трехэтажный дом с собственным двором. До пляжа можно добраться всего за несколько минут, а тихое место позволяет отдыхать без городского шума. Дом имеет просторную гостиную, несколько спален, кухню с большой террасой, где открывается панорамный вид на море. Есть гараж и место для нескольких автомобилей во дворе. В каждой комнате установлены кондиционеры.

Несмотря на то, что здание нуждается в ремонте, его планировка дает широкие возможности для обустройства. Владельцы говорят, что главное преимущество — это удачное расположение: всего пять минут до самых популярных пляжей города. Цена за такой дом - 330 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру по цене сарая. А также о том, что в Одессе недорого продают дом с видом на море.