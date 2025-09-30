Будинок біля моря в Одесі продають за 500 тисяч доларів

Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі на 13-й станції Великого Фонтану виставили на продаж триповерховий будинок із басейном і сауною. Площа маєтку становить 500 квадратних метрів, із його терас відкривається прямий вид на море. Попри високий цінник у 500 тисяч доларів, будинок потребує ремонту.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

На вулиці Львівській в Одесі продають просторий будинок біля моря. Його площа сягає 500 квадратних метрів, він має три поверхи, кілька великих терас, басейн і сауну. На першому поверсі розташована кухня з коморою, велика вітальня площею близько 40–50 квадратних метрів із діючим каміном та вихід на терасу. Також тут облаштовані санвузол і гостьова зона. У цокольному поверсі власники облаштували простір для відпочинку: сауну, кімнату відпочинку, душову, санвузол, пральню та навіть місце для настільного тенісу. На другому поверсі розташовані три спальні, простора ванна кімната з душем і джакузі, а також велика тераса з краєвидом на море. Третій поверх має ще дві кімнати та додаткову ванну, звідки теж є вихід на терасу з видом на узбережжя.

Попри привабливу локацію, будинок вимагає ремонту. Власники оцінили його в 500 тисяч доларів, наголошуючи, що поєднання площі, басейну, сауни та морського краєвиду робить його об’єктом преміумкласу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають пам’ятку архітектури за 2,5 мільйона доларів. Також ми писали, що в Одесі декілька років не можуть продати елітну резиденцію.