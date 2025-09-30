Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Елітний будинок з видом на море в Одесі — за скільки продають

Елітний будинок з видом на море в Одесі — за скільки продають

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:48
Будинок біля моря в Одесі продають за 500 тисяч доларів
Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі на 13-й станції Великого Фонтану виставили на продаж триповерховий будинок із басейном і сауною. Площа маєтку становить 500 квадратних метрів, із його терас відкривається прямий вид на море. Попри високий цінник у 500 тисяч доларів, будинок потребує ремонту.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

На вулиці Львівській в Одесі продають просторий будинок біля моря. Його площа сягає 500 квадратних метрів, він має три поверхи, кілька великих терас, басейн і сауну. На першому поверсі розташована кухня з коморою, велика вітальня площею близько 40–50 квадратних метрів із діючим каміном та вихід на терасу. Також тут облаштовані санвузол і гостьова зона. У цокольному поверсі власники облаштували простір для відпочинку: сауну, кімнату відпочинку, душову, санвузол, пральню та навіть місце для настільного тенісу. На другому поверсі розташовані три спальні, простора ванна кімната з душем і джакузі, а також велика тераса з краєвидом на море. Третій поверх має ще дві кімнати та додаткову ванну, звідки теж є вихід на терасу з видом на узбережжя.

Попри привабливу локацію, будинок вимагає ремонту. Власники оцінили його в 500 тисяч доларів, наголошуючи, що поєднання площі, басейну, сауни та морського краєвиду робить його об’єктом преміумкласу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають пам’ятку архітектури за 2,5 мільйона доларів. Також ми писали, що в Одесі декілька років не можуть продати елітну резиденцію.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації