Квартира возле Соборной площади в центре Одессы за 19 тысяч в центре Одессы

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В историческом сердце Одессы появилось интересное предложение для тех, кто мечтает жить рядом с главными улицами города. В типичном одесском дворике продается компактная квартира с собственным входом и всеми условиями для жизни. Это жилье может стать хорошим вариантом как для личного проживания, так и для инвестиции в арендный бизнес.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

В самом центре Одессы продается квартира. Жилье расположено на первом этаже дома, во дворе, где есть детская площадка, зона для отдыха и барбекю, а также фотозона. Сам двор, по словам автора видео уютный и атмосферный. Ведь сохранил свою аутентичность и особый одесский колорит.

Площадь квартиры составляет 24 квадратных метра. В ней предусмотрена кухонная рабочая зона и спальня. Несмотря на компактность, планировка выглядит удобной и функциональной, а отдельный вход делает жилье еще более комфортным. Большой плюс этой недвижимости — ее расположение. До Соборной площади можно дойти за 5 минут, а до Дерибасовской — за 10. Такая локация делает квартиру выгодной покупкой, ведь стоимость подобного жилья в центре Одессы обычно значительно выше.

Цена этой квартиры составляет всего 19 тысяч долларов. Автор отмечает, что для тех, кто ищет недвижимость в центре города, это может стать прекрасной возможностью получить комфортное жилье в престижном районе.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят апартаменты у моря в Одессе. Также мы писали о том, какие цены на первичку в Киеве.