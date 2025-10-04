Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Готовый бизнес с жильем продают в Одесской области — какая цена

Готовый бизнес с жильем продают в Одесской области — какая цена

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 12:15
Продажа отеля с рестораном в Каролино-Бугазе
Отель, который продают в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В курортном поселке Каролино-Бугаз, Одесская область, на продажу выставили дом, который сочетает отель и ресторан. Это действующий бизнес со всей техникой, мебелью и инвентарем. Объект расположен на удобной локации рядом с транспортной развязкой.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@rieltor_vlasova_odesa

Каролино Бугаз на побережье Черного моря дом 236 кв.м земельный участок 3,9 соток действующий бизнес гостиница с рестораном, газ свет вода своя артезианская скважина цена 300 000$ #rieltor_vlasova #татьянавласова #бизнес #море #отдых

♬ It girl, Fashion, Glamour - Athostvz

Что предлагают

На продажу предлагают двухэтажный дом площадью 236 квадратных метров на участке в 4 сотки. Это готовый бизнес, работающий как мини-отель с рестораном. На первом этаже расположен ресторан площадью 80 квадратов с санузлом и кухней. Кухня имеет грамотное зонирование: отдельный вход для завоза продуктов, комнату для мясных заготовок, склад для продуктов, санузел и зону для мытья посуды с двумя посудомоечными машинами. Вся мебель, техника и инвентарь остаются новому владельцу.

Во дворе есть летняя терраса и мангальная зона. На втором этаже размещены восемь номеров для гостей: семь однокомнатных и один двухкомнатный. В каждом номере — двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, холодильник, шкаф, стол со стульями и отдельный санузел с бойлером и душевой кабиной. Дом построен из ракушечника, имеет железобетонные перекрытия. Есть возможность достроить третий этаж. Объект подключен ко всем коммуникациям: газ, свет, вода из скважины. Стоимость — 300 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, что в Одессе продают элитный дом с видом на море. Также мы сообщали, что в центре города продают квартиру за 19 тысяч долларов.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы бизнес продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации