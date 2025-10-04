Продажа отеля с рестораном в Каролино-Бугазе

Отель, который продают в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В курортном поселке Каролино-Бугаз, Одесская область, на продажу выставили дом, который сочетает отель и ресторан. Это действующий бизнес со всей техникой, мебелью и инвентарем. Объект расположен на удобной локации рядом с транспортной развязкой.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

На продажу предлагают двухэтажный дом площадью 236 квадратных метров на участке в 4 сотки. Это готовый бизнес, работающий как мини-отель с рестораном. На первом этаже расположен ресторан площадью 80 квадратов с санузлом и кухней. Кухня имеет грамотное зонирование: отдельный вход для завоза продуктов, комнату для мясных заготовок, склад для продуктов, санузел и зону для мытья посуды с двумя посудомоечными машинами. Вся мебель, техника и инвентарь остаются новому владельцу.

Во дворе есть летняя терраса и мангальная зона. На втором этаже размещены восемь номеров для гостей: семь однокомнатных и один двухкомнатный. В каждом номере — двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, холодильник, шкаф, стол со стульями и отдельный санузел с бойлером и душевой кабиной. Дом построен из ракушечника, имеет железобетонные перекрытия. Есть возможность достроить третий этаж. Объект подключен ко всем коммуникациям: газ, свет, вода из скважины. Стоимость — 300 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, что в Одессе продают элитный дом с видом на море. Также мы сообщали, что в центре города продают квартиру за 19 тысяч долларов.