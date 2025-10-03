Квартира на Малой Арнаутской в Одессе за 36 тысяч

Квартира на Малой Арнаутской в Одессе — какая стоимость
В центральной части Одессы выставили на продажу квартиру площадью 64 квадратных метров. Жилье имеет две комнаты и еще несколько приятных бонусов. Дом в ухоженном состоянии и готов к заселению.
Видео с осмотром распространяется в соцсетях.
@archi4639
⚡️2 комнатная квартира на Малой Арнаутской. Самый центр города! 64 метра. 💵36.000уе#odessa #foryoupage #одессанедвижимость #привоз #рекомендации♬ Persian Soul - Mehdi Yakin
Что предлагают
На Малой Арнаутской, в Одессе предлагают приобрести квартиру по цене 36 тысяч долларов. Общая площадь составляет 64 квадрата. В квартире две комнаты, одна из них проходная, но ее можно обустроить как гардеробную или кабинет. Ремонт в квартире не новый, однако жилье сохранено в хорошем состоянии. Все деревянные элементы и лестницы реставрированы. Есть собственное отопление на базе АГВ, санузел и кухня.
По словам автора видео, квартира пригодна для жизни без дополнительных вложений. Кроме того это может стать выгодной инвестицией благодаря расположению в центре города.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру за 19 тысяч долларов. Также мы писали о том, кто из ветеранов может получить жилье в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!