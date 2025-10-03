Квартира на Малой Арнаутской в Одессе за 36 тысяч

Комната в квартире, которую продают. Фото: скриншот из видео

В центральной части Одессы выставили на продажу квартиру площадью 64 квадратных метров. Жилье имеет две комнаты и еще несколько приятных бонусов. Дом в ухоженном состоянии и готов к заселению.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

На Малой Арнаутской, в Одессе предлагают приобрести квартиру по цене 36 тысяч долларов. Общая площадь составляет 64 квадрата. В квартире две комнаты, одна из них проходная, но ее можно обустроить как гардеробную или кабинет. Ремонт в квартире не новый, однако жилье сохранено в хорошем состоянии. Все деревянные элементы и лестницы реставрированы. Есть собственное отопление на базе АГВ, санузел и кухня.

По словам автора видео, квартира пригодна для жизни без дополнительных вложений. Кроме того это может стать выгодной инвестицией благодаря расположению в центре города.

