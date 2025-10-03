Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Квартира на Малой Арнаутской в ​​Одессе — какая стоимость

Квартира на Малой Арнаутской в ​​Одессе — какая стоимость

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 19:37
Квартира на Малой Арнаутской в Одессе за 36 тысяч
Комната в квартире, которую продают. Фото: скриншот из видео

В центральной части Одессы выставили на продажу квартиру площадью 64 квадратных метров. Жилье имеет две комнаты и еще несколько приятных бонусов. Дом в ухоженном состоянии и готов к заселению.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@archi4639

⚡️2 комнатная квартира на Малой Арнаутской. Самый центр города! 64 метра. 💵36.000уе#odessa #foryoupage #одессанедвижимость #привоз #рекомендации

♬ Persian Soul - Mehdi Yakin

Что предлагают

На Малой Арнаутской, в Одессе предлагают приобрести квартиру по цене 36 тысяч долларов. Общая площадь составляет 64 квадрата. В квартире две комнаты, одна из них проходная, но ее можно обустроить как гардеробную или кабинет. Ремонт в квартире не новый, однако жилье сохранено в хорошем состоянии. Все деревянные элементы и лестницы реставрированы. Есть собственное отопление на базе АГВ, санузел и кухня.

По словам автора видео, квартира пригодна для жизни без дополнительных вложений. Кроме того это может стать выгодной инвестицией благодаря расположению в центре города.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру за 19 тысяч долларов. Также мы писали о том, кто из ветеранов может получить жилье в 2026 году.

Одесса цены на квартиры Одесская область жилье Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации