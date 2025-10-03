Квартира на Малій Арнаутській в Одесі за 36 тисяч

Квартира на Малій Арнаутській в Одесі — яка вартість
У центральній частині Одеси виставили на продаж квартиру площею 64 квадратних метрів. Житло має дві кімнати та ще декілька приємних бонусів. Оселя у доглянутому стані та готова до заселення.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
@archi4639
⚡️2 комнатная квартира на Малой Арнаутской. Самый центр города! 64 метра. 💵36.000уе#odessa #foryoupage #одессанедвижимость #привоз #рекомендации♬ Persian Soul - Mehdi Yakin
Що пропонують
На Малій Арнаутській, в Одесі пропонують придбати квартиру за ціною 36 тисяч доларів. Загальна площа становить 64 квадрати. У помешканні дві кімнати, одна з них прохідна, але її можна облаштувати як гардеробну чи кабінет. Ремонт у квартирі не новий, проте житло збережене у хорошому стані. Усі дерев’яні елементи та сходи реставровані. Є власне опалення на базі АГВ, санвузол та кухня.
За словами автора відео, квартира придатна для життя без додаткових вкладень. Крім того це може стати вигідною інвестицією завдяки розташуванню в центрі міста.
