Головна Одеса Квартира на Малій Арнаутській в Одесі — яка вартість

Квартира на Малій Арнаутській в Одесі — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 19:37
Квартира на Малій Арнаутській в Одесі за 36 тисяч
Кімната у квартирі, яку продають. Фото: скриншот з відео

У центральній частині Одеси виставили на продаж квартиру площею 64 квадратних метрів. Житло має дві кімнати та ще декілька приємних бонусів. Оселя у доглянутому стані та готова до заселення.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@archi4639

⚡️2 комнатная квартира на Малой Арнаутской. Самый центр города! 64 метра. 💵36.000уе#odessa #foryoupage #одессанедвижимость #привоз #рекомендации

♬ Persian Soul - Mehdi Yakin

Що пропонують

На Малій Арнаутській, в Одесі пропонують придбати квартиру за ціною 36 тисяч доларів. Загальна площа становить 64 квадрати. У помешканні дві кімнати, одна з них прохідна, але її можна облаштувати як гардеробну чи кабінет. Ремонт у квартирі не новий, проте житло збережене у хорошому стані. Усі дерев’яні елементи та сходи реставровані. Є власне опалення на базі АГВ, санвузол та кухня.

За словами автора відео, квартира придатна для життя без додаткових вкладень. Крім того це може стати вигідною інвестицією завдяки розташуванню в центрі міста.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру за 19 тисяч доларів. Також ми писали про те, хто з ветеранів може отримати житло у 2026 році.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
