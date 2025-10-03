Квартира на Малій Арнаутській в Одесі за 36 тисяч

Кімната у квартирі, яку продають. Фото: скриншот з відео

У центральній частині Одеси виставили на продаж квартиру площею 64 квадратних метрів. Житло має дві кімнати та ще декілька приємних бонусів. Оселя у доглянутому стані та готова до заселення.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

На Малій Арнаутській, в Одесі пропонують придбати квартиру за ціною 36 тисяч доларів. Загальна площа становить 64 квадрати. У помешканні дві кімнати, одна з них прохідна, але її можна облаштувати як гардеробну чи кабінет. Ремонт у квартирі не новий, проте житло збережене у хорошому стані. Усі дерев’яні елементи та сходи реставровані. Є власне опалення на базі АГВ, санвузол та кухня.

За словами автора відео, квартира придатна для життя без додаткових вкладень. Крім того це може стати вигідною інвестицією завдяки розташуванню в центрі міста.

