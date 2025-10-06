Купити квартиру в центрі Одеси — Воронцовський провулок

Воронцовський провулок в Одесі. Фото ілюстративне: Одеське життя

У самому серці Одеси, на Воронцовському провулку, продають квартиру площею 60 квадратних метрів. Вона розташована на другому поверсі історичного будинку та має кілька кімнат із вікнами на старе місто. Попри потребу в ремонті, головна цінність житла — його унікальне розташування.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

Запропонована квартира знаходиться поруч з Європейського площею, у старовинній частині Одеси. Це 60 квадратних метрів простору, де є прохідна кімната з двома великими вікнами на провулок, кухня, санвузол і додаткова прихожа. За словами рієлторів, вартість квартири становить 64 тисячі доларів. У центрі міста це рідкісний варіант, адже об’єкти в історичних будинках зазвичай продаються дорожче. Єдиний мінус — необхідність ремонту, проте для багатьох покупців це може стати можливістю облаштувати простір під себе.

"Це не просто житло, а частина одеської історії. Для когось це стане не лише квартирою, а й символом, що ти живеш у самому серці міста", — каже авторка відео.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру на Малій Арнаутській. Також ми писали, що в Одесі продають елітну віллу за 1,5 мільйони доларів.