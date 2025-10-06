Відео
Україна
Головна Одеса Квартира поряд із одеським Приморським бульваром — недорого

Квартира поряд із одеським Приморським бульваром — недорого

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:14
Купити квартиру в центрі Одеси — Воронцовський провулок
Воронцовський провулок в Одесі. Фото ілюстративне: Одеське життя

У самому серці Одеси, на Воронцовському провулку, продають квартиру площею 60 квадратних метрів. Вона розташована на другому поверсі історичного будинку та має кілька кімнат із вікнами на старе місто. Попри потребу в ремонті, головна цінність житла — його унікальне розташування.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Запропонована квартира знаходиться поруч з Європейського площею, у старовинній частині Одеси. Це 60 квадратних метрів простору, де є прохідна кімната з двома великими вікнами на провулок, кухня, санвузол і додаткова прихожа. За словами рієлторів, вартість квартири становить 64 тисячі доларів. У центрі міста це рідкісний варіант, адже об’єкти в історичних будинках зазвичай продаються дорожче. Єдиний мінус — необхідність ремонту, проте для багатьох покупців це може стати можливістю облаштувати простір під себе.

"Це не просто житло, а частина одеської історії. Для когось це стане не лише квартирою, а й символом, що ти живеш у самому серці міста", — каже авторка відео.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру на Малій Арнаутській. Також ми писали, що в Одесі продають елітну віллу за 1,5 мільйони доларів.

 

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
