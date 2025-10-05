Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Півтора мільйони доларів за віллу — що пропонують в Одесі

Півтора мільйони доларів за віллу — що пропонують в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 12:23
Продаж будинку у Совіньйоні з басейном і ремонтом
Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

У Совіньйоні в Одесі продають новий будинок із дизайнерським ремонтом та басейном. Це простора оселя на закритій території з охороною, розташована в одному з мікрорайонів міста. Будинок повністю готовий до життя — від меблів до інженерних систем усе нове.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

Престижний район Совіньйон став місцем продажу сучасного будинку площею 340 квадратних метрів. Ділянка займає 12,5 соток і має професійний ландшафтний дизайн. Оселя обладнана чотирма спальнями, включно з майстер-спальнею на першому поверсі із власним санвузлом. У будинку також є простора кухня-їдальня, гостьова кімната з виходом на терасу, чотири гардеробні, гараж на два авто та підсобні приміщення.

На території розташований великий басейн і зона відпочинку. Будинок повністю мебльований і обладнаний сучасною технікою, усе — від інженерних мереж до оздоблення — нове у 2025 році. Закрита територія з охороною гарантує безпеку, а сусідство відоме своєю респектабельністю. Вартість житла становить 1 мільйон 470 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі біля моря продають будинок з басейном за 500 тисяч доларів. Також ми повідомляли, що в Одесі продають великий будинок за ціною квартири.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації