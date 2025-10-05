Продаж будинку у Совіньйоні з басейном і ремонтом

Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

У Совіньйоні в Одесі продають новий будинок із дизайнерським ремонтом та басейном. Це простора оселя на закритій території з охороною, розташована в одному з мікрорайонів міста. Будинок повністю готовий до життя — від меблів до інженерних систем усе нове.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Престижний район Совіньйон став місцем продажу сучасного будинку площею 340 квадратних метрів. Ділянка займає 12,5 соток і має професійний ландшафтний дизайн. Оселя обладнана чотирма спальнями, включно з майстер-спальнею на першому поверсі із власним санвузлом. У будинку також є простора кухня-їдальня, гостьова кімната з виходом на терасу, чотири гардеробні, гараж на два авто та підсобні приміщення.

На території розташований великий басейн і зона відпочинку. Будинок повністю мебльований і обладнаний сучасною технікою, усе — від інженерних мереж до оздоблення — нове у 2025 році. Закрита територія з охороною гарантує безпеку, а сусідство відоме своєю респектабельністю. Вартість житла становить 1 мільйон 470 тисяч доларів.

