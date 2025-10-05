Видео
Полтора миллиона долларов за виллу — что предлагают в Одессе

Полтора миллиона долларов за виллу — что предлагают в Одессе

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 12:23
Продажа дома в Совиньоне с бассейном и ремонтом
Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Совиньоне в Одессе продают новый дом с дизайнерским ремонтом и бассейном. Это просторный дом на закрытой территории с охраной, расположенный в одном из микрорайонов города. Дом полностью готов к жизни — от мебели до инженерных систем все новое.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

Престижный район Совиньон стал местом продажи современного дома площадью 340 квадратных метров. Участок занимает 12,5 соток и имеет профессиональный ландшафтный дизайн. Дом оборудован четырьмя спальнями, включая мастер-спальню на первом этаже с собственным санузлом. В доме также есть просторная кухня-столовая, гостевая комната с выходом на террасу, четыре гардеробные, гараж на два авто и подсобные помещения.

На территории расположен большой бассейн и зона отдыха. Дом полностью меблирован и оборудован современной техникой, все — от инженерных сетей до отделки — новое в 2025 году. Закрытая территория с охраной гарантирует безопасность, а соседство известно своей респектабельностью. Стоимость жилья составляет 1 миллион 470 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, что в Одессе у моря продают дом с бассейном за 500 тысяч долларов. Также мы сообщали, что в Одессе продают большой дом по цене квартиры.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа дом
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
