Продажа дома в Совиньоне с бассейном и ремонтом

Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Совиньоне в Одессе продают новый дом с дизайнерским ремонтом и бассейном. Это просторный дом на закрытой территории с охраной, расположенный в одном из микрорайонов города. Дом полностью готов к жизни — от мебели до инженерных систем все новое.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Престижный район Совиньон стал местом продажи современного дома площадью 340 квадратных метров. Участок занимает 12,5 соток и имеет профессиональный ландшафтный дизайн. Дом оборудован четырьмя спальнями, включая мастер-спальню на первом этаже с собственным санузлом. В доме также есть просторная кухня-столовая, гостевая комната с выходом на террасу, четыре гардеробные, гараж на два авто и подсобные помещения.

На территории расположен большой бассейн и зона отдыха. Дом полностью меблирован и оборудован современной техникой, все — от инженерных сетей до отделки — новое в 2025 году. Закрытая территория с охраной гарантирует безопасность, а соседство известно своей респектабельностью. Стоимость жилья составляет 1 миллион 470 тысяч долларов.

