Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Квартира рядом с одесским Приморским бульваром — недорого

Квартира рядом с одесским Приморским бульваром — недорого

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 19:14
Купить квартиру в центре Одессы - Воронцовский переулок - Воронцовский переулок
Воронцовский переулок в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская жизнь

В самом сердце Одессы, на Воронцовском переулке, продают квартиру площадью 60 квадратных метров. Она расположена на втором этаже исторического дома и имеет несколько комнат с окнами на старый город. Несмотря на потребность в ремонте, главная ценность жилья — его уникальное расположение.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Предлагаемая квартира находится рядом с Европейской площадью, в старинной части Одессы. Это 60 квадратных метров пространства, где есть проходная комната с двумя большими окнами на переулок, кухня, санузел и дополнительная прихожая. По словам риелторов, стоимость квартиры составляет 64 тысячи долларов. В центре города это редкий вариант, ведь объекты в исторических домах обычно продаются дороже. Единственный минус — необходимость ремонта, однако для многих покупателей это может стать возможностью обустроить пространство под себя.

"Это не просто жилье, а часть одесской истории. Для кого-то это станет не только квартирой, но и символом, что ты живешь в самом сердце города", — говорит автор видео.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру на Малой Арнаутской. Также мы писали, что в Одессе продают элитную виллу за 1,5 миллиона долларов.

 

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации