Купить квартиру в центре Одессы - Воронцовский переулок - Воронцовский переулок

Воронцовский переулок в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская жизнь

В самом сердце Одессы, на Воронцовском переулке, продают квартиру площадью 60 квадратных метров. Она расположена на втором этаже исторического дома и имеет несколько комнат с окнами на старый город. Несмотря на потребность в ремонте, главная ценность жилья — его уникальное расположение.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Предлагаемая квартира находится рядом с Европейской площадью, в старинной части Одессы. Это 60 квадратных метров пространства, где есть проходная комната с двумя большими окнами на переулок, кухня, санузел и дополнительная прихожая. По словам риелторов, стоимость квартиры составляет 64 тысячи долларов. В центре города это редкий вариант, ведь объекты в исторических домах обычно продаются дороже. Единственный минус — необходимость ремонта, однако для многих покупателей это может стать возможностью обустроить пространство под себя.

"Это не просто жилье, а часть одесской истории. Для кого-то это станет не только квартирой, но и символом, что ты живешь в самом сердце города", — говорит автор видео.

