Квартира в центре Одессы с двориком и террасой в центре Одессы

Один из домов на пересечении улиц. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В самом сердце Одессы появилось предложение продажи квартиры площадью 90 метров квадратных. Помещение состоит из двух независимых секций и имеет собственный дворик и террасу. Ее можно использовать как две отдельные квартиры или объединить в одну просторную квартиру.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что продают

Квартира расположена перктени улиц Нины Строкатой и Европейской. Дерибасовская Греческая площадь, Приморский бульвар и Оперный театр — все в пешей доступности. Объект состоит из двух независимых квартир. Первая секция имеет кухню с газовой плитой и отоплением, санузел и большую комнату с высокими потолками и кондиционером. Вторая секция немного больше. Здесь есть кухня, санузел, рабочий мини-кабинет и интересная зона, которую можно использовать как детскую или второй этаж для дополнительного пространства. Владельцы уже оборудовали квартиры мебелью, поэтому для нового владельца останется лишь небольшая реставрация.

В закрытом дворике есть место для автомобилей. Квартира подходит для жизни, сдачи в аренду или как коммерческий объект. Автор видео также отмечает, что жилье можно разделить на два отдельных помещения. Цена за такой объект — 52 тысячи долларов.

