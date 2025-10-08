Продаж недобудованого готелю в Одесі на Великому Фонтані

Готель, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі на 13-й станції Великого Фонтану виставили на продаж недобудований готель. Будівля розрахована на майже 100 номерів. Загальна площа комплексу — 8 600 квадратних метрів. Ціна об’єкта — 18 мільйонів євро.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Готель в Одесі на 13-й станції Великого Фонтану ще не завершений, але вже має всі базові конструкції та територію для відпочинку і розваг. У будівлі передбачено 91 номер. Для гостей можна зробити два ресторани. Є басейни, а також спа-комплекс. Окрім цього, у готелі є спортивний зал, що дозволить туристам і місцевим мешканцям підтримувати форму.

Площа комплексу — 8 600 квадратних метрів, що дає достатньо простору для облаштування будь-яких ідей майбутнього власника. Будівля розташована поруч із пляжами та набережною, що робить її привабливою для туристів і потенційних інвесторів. Новий власник зможе завершити будівництво і відкрити готель із повним спектром послуг.

