Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі продають великий недобудований готель — скільки просять

В Одесі продають великий недобудований готель — скільки просять

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:40
Продаж недобудованого готелю в Одесі на Великому Фонтані
Готель, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі на 13-й станції Великого Фонтану виставили на продаж недобудований готель. Будівля розрахована на майже 100 номерів. Загальна площа комплексу — 8 600 квадратних метрів. Ціна об’єкта — 18 мільйонів євро.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

Готель в Одесі на 13-й станції Великого Фонтану ще не завершений, але вже має всі базові конструкції та територію для відпочинку і розваг. У будівлі передбачено 91 номер. Для гостей можна зробити два ресторани. Є басейни, а також спа-комплекс. Окрім цього, у готелі є спортивний зал, що дозволить туристам і місцевим мешканцям підтримувати форму.

Площа комплексу — 8 600 квадратних метрів, що дає достатньо простору для облаштування будь-яких ідей майбутнього власника. Будівля розташована поруч із пляжами та набережною, що робить її привабливою для туристів і потенційних інвесторів. Новий власник зможе завершити будівництво і відкрити готель із повним спектром послуг.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині два роки не можуть продати недобудову. Також ми повідомляли, за скільки продають готовий бізнес в Одеській області.

 

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси бізнес продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації