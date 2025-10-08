Видео
В Одессе продают большой недостроенный отель — сколько просят

В Одессе продают большой недостроенный отель — сколько просят

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 13:40
Продажа недостроенной гостиницы в Одессе на Большом Фонтане
Отель, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе на 13-й станции Большого Фонтана выставили на продажу недостроенный отель. Здание рассчитано на почти 100 номеров. Общая площадь комплекса — 8 600 квадратных метров. Цена объекта — 18 миллионов евро.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Отель в Одессе на 13-й станции Большого Фонтана еще не завершен, но уже имеет все базовые конструкции и территорию для отдыха и развлечений. В здании предусмотрен 91 номер. Для гостей можно сделать два ресторана. Есть бассейны, а также спа-комплекс. Кроме этого, в отеле есть спортивный зал, что позволит туристам и местным жителям поддерживать форму.

Площадь комплекса — 8 600 квадратных метров, что дает достаточно пространства для обустройства любых идей будущего владельца. Здание расположено рядом с пляжами и набережной, что делает его привлекательным для туристов и потенциальных инвесторов. Новый владелец сможет завершить строительство и открыть отель с полным спектром услуг.

Напомним, мы писали, что в Одесской области два года не могут продать недострой. Также мы сообщали, за сколько продают готовый бизнес в Одесской области.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
