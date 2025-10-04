Недострой в Затоке подешевел до 43 миллионов

Недострой, который выставили на продажу. Фото: Прозоро:Продажи

В Затоке уже девятый раз пытаются продать недостроенный многоэтажный дом. Стоимость объекта снова снизили — теперь он стоит почти 43 миллиона гривен. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия желающих купить недвижимость.

Объявление о продаже появилось в системе "Прозоро.Продажи".

Реклама

Читайте также:

Неудачные попытки

Недостроенную многоэтажку в Затоке, Белгород-Днестровского района, снова выставили на продажу. Новая стартовая цена составляет 42,8 миллиона гривен. Аукцион запланирован на 13 октября. Предыдущая попытка продать дом была вчера, 3 октября за 57 миллионов гривен. Однако она тоже провалилась — желающих не нашлось. Так же не состоялся и аукцион 23 сентября, когда стартовая цена составляла 71 миллион. Всего за последние два года объект пытались реализовать девять раз, начиная с 200 миллионов гривен в 2023 году.

Что известно о здании

Здание принадлежит обанкротившемуся ООО "Южстрой". Продажу организует арбитражный управляющий, назначенный Хозяйственным судом Одесской области. В состав лота входят также стройматериалы: стеклопакеты, плиты перекрытия, бетонные лестницы, двери, леса и другие элементы. Кроме того, будущий владелец получит право аренды земельного участка площадью 0,8 гектара сроком на 25 лет с возможностью продления. Среди преимуществ объекта указывают близость к морю — всего 200 метров от побережья. Впрочем, даже существенное снижение цены пока не помогло найти покупателя.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продается элитный дом с видом на море. Также мы писали, что в центре города продается памятник архитектуры.