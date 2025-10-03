Видео
Главная Одесса В одесского экс-депутата отобрали дом – кому передали

В одесского экс-депутата отобрали дом – кому передали

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 18:55
Суд передал дом Руслана Тарпана АРМА
Особняк финансиста А. Я. Поммера. Фото иллюстративное: archodessa.com

Суд в Одессе постановил передать в управление АРМА дом бывшего депутата горсовета Руслана Тарпана. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передаче им коллекционных автомобилей и использовании доходов от недвижимости в пользу страны-агрессора. Также следствие считает, что он присваивал бюджетные средства во время ремонтов.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Пересыпского районного суда Одессы.

Детали дела

В материалах дела говорится, что Тарпан в течение нескольких лет передавал в распоряжение российской федеральной службы охраны коллекционные авто. Еще в 2020 году он подписал договор с московским центром ФСО, передав 22 ретро-машины, среди которых советские ЗИЛы и ЗИСы и американские Cadillac. В 2022 году он повторил операцию и отдал еще 8 уникальных авто, включая Packard. По версии следователей, это было сделано для создания положительного имиджа российских силовых структур.

Кроме этого, Тарпан подозревается в присвоении государственных средств, выделенных на ремонт укрытия. Следствие установило, что бывший депутат фактически контролирует значительные объекты недвижимости, которые оформлены на его бывшую жену и доверенных лиц. В частности, речь идет о компании ООО ЮК "Сенат", которая владеет крупным торгово-офисным центром в Одессе. Прибыли от аренды, по данным следователей, использовались для финансирования российских спецслужб и на поддержание автомобильной коллекции.

Суд признал, что фактическим владельцем этих активов является Тарпан, несмотря на аргументы адвокатов его жены. В итоге было решено передать дом на Сабанеевом мосту в Одессе площадью более 1,5 тыс. кв. м в управление АРМА. Постановление является окончательным и не подлежит обжалованию. Ранее арест накладывали и на другие активы Тарпана — землю на побережье и автомобили, в частности уникальный ЗИЛ-4104.

В одесского экс-депутата отобрали дом – кому передали - фото 1
Депутат с Одессы Руслан Тарпан. Фото: apostrophe.ua

Биография Тарпана

Руслан Тарпан – одесский бизнесмен и бывший депутат горсовета. Родился в 1971 году в Одессе, возглавлял инвестстройхолдинг "Инкор Групп", участвовал в восстановлении исторических памятников, в частности Дома Русова.

Его подозревают в хищении сотен миллионов гривен во время строительства "Глубоководного выпуска". В 2024 году Тарпану заочно сообщили о подозрении в государственной измене. С 2017 года он находится в международном розыске. Его имущество частично конфисковано.

Однако аффилированная с бизнесменом компания "ПЕТРЕКС ПЛЮС" в судах пытается отсудить помещение Дома Русова и даже потребовала более 21 миллиона гривен компенсации от мэрии.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали депутатку, которая оправдывала россиян. Также мы писали, что в Одесской области задержали чиновника, требовавшего взятку.

Одесса суд правосудие АРМА Одесская область местные депутаты Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
