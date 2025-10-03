Суд передав будинок Руслана Тарпана АРМА

Особняк фінансиста А. Я. Поммера. Фото ілюстративне: archodessa.com

Суд в Одесі ухвалив передати в управління АРМА будинок колишнього депутата сыськради Руслана Тарпана. Його підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, передачі їм колекційних автомобілів та використанні доходів від нерухомості на користь країни-агресора. Також слідство вважає, що він привласнював бюджетні кошти під час ремонтів.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Пересипського районного суду Одеси.

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що Тарпан протягом кількох років передавав у розпорядження російської федеральної служби охорони колекційні авто. Ще у 2020 році він підписав договір із московським центром ФСО, передавши 22 ретро-машини, серед яких радянські ЗІЛи й ЗІСи та американські Cadillac. У 2022 році він повторив операцію та віддав ще 8 унікальних авто, включно з Packard. За версією слідчих, це було зроблено для створення позитивного іміджу російських силових структур.

Окрім цього, Тарпан підозрюється у привласненні державних коштів, виділених на ремонт укриття. Слідство встановило, що колишній депутат фактично контролює значні об’єкти нерухомості, які оформлені на його колишню дружину та довірених осіб. Зокрема, йдеться про компанію ТОВ ЮК "Сенат", яка володіє великим торгово-офісним центром в Одесі. Прибутки від оренди, за даними слідчих, використовувалися для фінансування російських спецслужб і на підтримку автомобільної колекції.

Суд визнав, що фактичним власником цих активів є Тарпан, попри аргументи адвокатів його дружини. У підсумку було вирішено передати будинок на Сабанєївому мосту в Одесі площею понад 1,5 тис. кв. м в управління АРМА. Ухвала є остаточною і не підлягає оскарженню. Раніше арешт накладали й на інші активи Тарпана — землю на узбережжі та автомобілі, зокрема унікальний ЗІЛ-4104.

Депутат з Одеси Руслан Тарпан. Фото: apostrophe.ua

Біографія Тарпана

Руслан Тарпан народився в Одесі у 1971 році. Він був депутатом міської ради кількох скликань та активно займався бізнесом у сфері будівництва й нерухомості. Найбільше відомий як ініціатор та інвестор скандального проекту "Нерубайського колектора" та інших великих інфраструктурних робіт в Одесі.

З часом довкола його діяльності виникали корупційні скандали, зокрема у сфері використання бюджетних коштів. Після початку повномасштабної війни він виїхав з України. Правоохоронці підозрюють його у співпраці з російськими спецслужбами та заочно оголосили йому підозру в державній зраді.

