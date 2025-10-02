Відео
На Одещині затримали чиновника за хабар — скільки вимагав

На Одещині затримали чиновника за хабар — скільки вимагав

Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:24
Хабар у Одеському районі: чиновник вимагав 10 тис. грн
Затримання чиновника на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Виконувач обов’язків заступника голови однієї з міських рад Одеського району попався на хабарництві. Чиновник вимагав гроші за благоустрій прибудинкової території силами комунального підприємства. Справу проти нього вже передали до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Розслідування показало, що чиновник запропонував голові правління ОСББ організувати роботи з прибирання сміття, підрізки кущів і дерев. За це він захотів "подяку" у сумі 10 тисяч гривень. Посадовця затримали одразу після одержання неправомірної вигоди.

Як покарають

Гроші, які він отримав як хабар, вилучили та долучили до матеріалів справи. На них накладено арешт. На час досудового розслідування чиновника відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень, якою він скористався.

Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали військового, який допомагав уникнути мобілізації. Також ми писали, що в Одеській області члени оновленої МСЕК попалися на хабарях.

Одеса хабар чиновники Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
