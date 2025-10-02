Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Допомагав уникнути мобілізації — на Одещині судили військового

Допомагав уникнути мобілізації — на Одещині судили військового

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 01:36
Інспектор на Одещині отримав хабар за бронювання від мобілізації
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині інспектор військового обліку вимагав і отримав хабар за обіцянку допомогти чоловікові уникнути мобілізації. Суд визнав посадовця винним. За скоєне він понесе покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У Роздільнянському районі інспектор відділення військового обліку запропонував вирішити питання бронювання від мобілізації за гроші. Він оцінив свою "допомогу" у 1500 доларів, а згодом підняв суму до 2500. Гроші посадовець отримав біля місцевого магазину. Усе відбувалося під контролем правоохоронних органів.

Як покарають

У суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він також перерахував 50 тисяч гривень на підтримку Збройних сил. Прокурор наполягала на штрафі. Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що жителя Волинської області покарали за те, що до смерті побив дружину. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який самовільно залишив частину.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації