Інспектор на Одещині отримав хабар за бронювання від мобілізації

Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині інспектор військового обліку вимагав і отримав хабар за обіцянку допомогти чоловікові уникнути мобілізації. Суд визнав посадовця винним. За скоєне він понесе покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У Роздільнянському районі інспектор відділення військового обліку запропонував вирішити питання бронювання від мобілізації за гроші. Він оцінив свою "допомогу" у 1500 доларів, а згодом підняв суму до 2500. Гроші посадовець отримав біля місцевого магазину. Усе відбувалося під контролем правоохоронних органів.

Як покарають

У суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він також перерахував 50 тисяч гривень на підтримку Збройних сил. Прокурор наполягала на штрафі. Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що жителя Волинської області покарали за те, що до смерті побив дружину. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який самовільно залишив частину.